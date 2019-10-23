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港府聲明：台灣無權派員到港押解疑犯

「這是一條人命」馬哽咽喊話蔡

2019-10-23 00:35聯合報 記者鄭媁、王寓中／連線報導

針對陳同佳案，前總統馬英九昨哽咽向蔡總統喊話，「人命關天，將心比心」。 記者余承...
針對陳同佳案，前總統馬英九昨哽咽向蔡總統喊話，「人命關天，將心比心」。 記者余承翰／攝影
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港女命案凶嫌陳同佳願來台投案引發爭議，前總統馬英九昨天哽咽向蔡英文總統喊話，「這是一條人命，將心比心。」陸委會昨天態度逆轉，並向港府表達將派員赴港押解陳同佳來台受審。國民黨總統參選人韓國瑜昨晚回應，雖然是一百八十度髮夾彎，仍樂見執政黨終於有實際作為。

韓國瑜：不能棄守司法權與主權

韓國瑜說，他們皆非完人，知錯能改才能更進步，希望執政黨能幡然醒悟，真正開始維護國家主權。由於港府不一定會接受我方提案，他提醒政府要有備案；但要確定的是，不能自我棄守司法權與主權。

前總統馬英九昨出席「永續能源之路高峰論壇」前，發表聲明向蔡總統喊話，「您不在乎，我們在乎，請讓殺人犯來台投案」，更一度哽咽說，這是一條人命，將心比心，他也是兩個女兒的爸爸，想到被害人父母心中的痛，他非常難過。

馬英九抨擊，殺人嫌犯要投案，行政院長蘇貞昌卻說不符人性、不符常理，難道是希望犯罪者都逍遙法外，才有人性、才合常理？蘇貞昌說不要陷入圈套，但大家看到的只有政治操作與無理藉口。

國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府對此案立場一變再變，根本是為選舉操作的騙選票戲碼，黨團除了對民進黨霸凌司法、霸凌人權表達嚴厲譴責，未來相關委員會將邀請相關部會首長列席立法院，就此案逆轉過程說明清楚。

陳同佳韓國瑜馬英九蘇貞昌髮夾彎蔡英文陸委會
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