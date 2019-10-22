陳同佳難題怎答？ 學者：回歸司法

2019-10-22 20:35 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



箱屍命案嫌犯陳同佳將於23日香港另案刑滿出獄，出獄後的動向備受關注。（photo by關注陳同佳台灣殺人案臉書） 分享 facebook 港府出難題，針對陳同佳投案，民進黨政府當如何答題才好？學者曲兆祥21日受訪表示，港府已為「政治凌駕法律」付出極大的代價了，台灣還要步上後塵嗎？他認為，蔡政府以「拒收」處理陳同佳「很划不來」，尤其是23日陳嫌被釋放後一定會被國內反對黨、香港、北京大作文章。曲直言，「讓此案回歸司法，才是正途。」

應進入司法程序

「民進黨政府以政治理由摒棄司法管轄權、放棄主權，還大喊『我是在維護國家主權』，簡直是不可思議。」台師大政研所教授曲兆祥表示，中華民國的司法管轄權是屬地主義，任何人在我國領土內都須接受法律的制裁，政府正確處理此事的方式應是回歸到此事的本質—維護司法管轄權（主權的意涵）。

「進入偵查程序後，誰再有任何政治性發言，就是打算從中撈取政治利益！」曲兆祥進一步表示，陳嫌來台投案，政府應該先收押再說，之後就依照我國《刑事訴訟法》程序處理。進入司法程序後，「司法調查中的案件不宜再做任何政治評論、政治干涉」，一句「偵查不公開」就過去了，誰再吵此案，就是政治操作。

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民進黨懷疑到恐懼

至於民進黨政府推論，「陳同佳來台投案必有政治意圖。」曲兆祥說，當然可以適度的懷疑，但民進黨政府的懷疑已經上升到恐懼的程度了，害怕北京笑裡藏刀、從中撈取政治利益。但若以「拒收」回應，這種「躲」法毫無意義。當火燒已經起來了，是要趕快滅火還是讓火勢燒更旺呢？只要進入我國既有的司法程序，此案就會自然退出政治的喧嘩論壇。

再者，即便此案的背後有政治意圖，也應該以捍衛司法主權為優先，大可讓陳同佳先來台收押，「再小心處理後續可能的政治效應。」比方說，收押後，可以發出正式聲明，清楚表明中華民國政府的立場。

國際都在看

政府存在的目的應是維持社會正義，但民進黨政府對此事的反應，很明顯就是「權鬥」。其實，站在「人道」的立場，也應儘速讓兇嫌接受法律的制裁。曲兆祥請民進黨政府仔細想想，此案不只是司法主權的問題，還關乎人道，台灣的法治精神、法治成熟度，各國政府與國際人道團體都在看，此案必是國際間的司法教科書案例。

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