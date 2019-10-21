蘇貞昌：港府突然態度丕變 非常詭異

港女潘曉穎箱屍案兇嫌陳同佳願到台灣投案遭蔡政府拒絕。行政院和內政部蘇貞昌今天口徑一致，將全案指向港府「陰謀論」。行政院長蘇貞昌表示，陳同佳這個嫌犯在香港出獄後可以自由自在，怎麼不在香港過好日子？內政部長徐國勇則質疑，兇嫌陳同佳現人在香港，「香港為什麼不審判？」更何況香港沒有死刑，陳同佳在香港受審絕對不會被判死刑，在台受審卻有可能被判死刑。兩人都說投案「違反人性」。

蘇貞昌表示，過去台灣一再希望與香港司法互助，但港府理都不理，現在突然態度丕變，非常詭異；「我們不是韓國瑜，不是到香港，就去拜訪林鄭還畢恭畢敬，什麼都說是，又說要跟林鄭配合」。他表示，林鄭月娥的後面是中國，而且是企圖人用「送台灣」，讓林鄭的「送中」合理化，現在香港人反送中，蘇也呼籲林鄭，應該好好聽取香港人意見，回應民意要求，不要做這種政治操作。

蘇貞昌提到，他「深感詭異」，陳同佳這個嫌犯在香港出獄後可以自由自在，怎麼不在香港過好日子？突然說要到台灣面對殺人罪被審判，蘇說，這也不符合人性。

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徐國勇則表示，如果兇嫌在台灣，我方審判沒有問題，但兇嫌已經回到香港，「雙方必須要有司法互助協定，才能根據犯罪地進行審判」；港府不與我方談司法協定，也不願意提供相關資料。他請國人思考：香港人殺害香港人，兇嫌陳同佳現人在香港，香港為什麼不審判？至於是否中港聯手矮化台灣主權？徐國勇表示，這要由陸委會評估。