馬辦：拒收港嫌 蔡政府選舉算計

2019-10-21 13:42 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 蔡佩芳 ／台北報導



前總統馬英九昨天被問及香港陳同佳案時，他表示蔡政府將這件事政治化。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

前總統馬英九辦公室批評，蔡政府拒收陳同佳一案，從頭到尾都是政治考量與選舉計算，且有兩套標準，「潑漆毀損義憤填膺，殺人投案推三阻四」，選舉利益重於人權法治，政治考量勝過人命關天。呼籲蔡政府體諒被害者家屬的痛苦，不要再藉著「反送中」謀取政治利益。

馬英九辦公室發出新聞稿指出，從連日來陸委會、法務部、內政部對本案說法，到今日國安局坦承「政治考量」，證明蔡英文政府對這起案子，從頭到尾都是政治考量與選舉計算。

馬辦指出，陳同佳欲來台投案，港府也願意協助，正可達成去年士林地檢署追捕陳同佳到案受審的目標，何樂而不為？現在陸委會「反送台」，不論從維護主權、保障人權、到實踐正義，都站不住腳。請陸委會多做實事，法律問題交給檢察官處理，這樣對兩岸與港澳工作才有實益。

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馬辦質疑，內政部長徐國勇說法更是荒謬。港人殺港人，但殺人地點在台灣，為什麽台灣不能審判？嫌犯潛逃、檢方發布通緝，所有犯罪證據都在台灣；現在殺人犯要來台投案，為什麽蔡政府拒絕？讓人懷疑之前通緝都是玩假的。

馬辦強調支持台港之間儘速簽訂司法互助協議，作為日後刑犯或嫌犯相互遣返的依據，但協議研商費時，緩不濟急。應先就個案同意陳同佳來台投案受審，建立司法互助實務的範例，再和香港協商簽訂司法互助協議，以免曠日廢時，讓陳同佳逍遙法外，讓死者家屬痛心抱怨。