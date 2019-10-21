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批港操弄犯嫌來台投案 法部：台灣沒放棄管轄權

2019-10-21 00:31聯合報 記者羅印冲、丘采薇呂佳蓉／綜合報導

箱屍案港嫌陳同佳有意來台投案被拒。圖為他去年從犯案旅社退房監視畫面。 圖／聯合報...
箱屍案港嫌陳同佳有意來台投案被拒。圖為他去年從犯案旅社退房監視畫面。 圖／聯合報系資料照片
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馬前總統抨擊蔡政府是自我閹割司法管轄權。總統府表示，政府多次呼籲港方進行司法合作，但未獲港府回應，馬英九若真正關心司法正義，應該對港府的態度「感到詫異與憤怒」才對，而不是去支持港府政治操作的立場。

陸委會也發新聞稿回嗆稱，本案被害及加害都是港人，「馬前總統為何主張香港政府不必交罪證給台灣？對於港府不回應我方司法互助的請求，及自棄管轄權卻政治操作送中條例，怎麼也沒有感到詫異和憤怒？」陸委會還反問「難道馬前總統不贊成雙方透過司法互助，以彰顯司法正義嗎？馬前總統真的別生氣了！」

法務部昨晚發新聞稿指出，港方之前對於司法互助「不理不睬」，突然操弄犯嫌到台灣投案，且不透過正式司法互助管道回應，真正以政治凌駕司法者，應係香港政府。

法務部說，台灣沒有放棄管轄權，不會卸責，陳同佳若來台投案，「不會迴避」，必定依法逮捕；但港方不應什麼都沒做，讓嫌犯自己搭機來台，呼籲港方續押嫌犯，行使司法權，補強犯嫌預謀犯罪證據，台灣可依循官方管道提供相關偵查罪證。

陸委會昨發表四點聲明，強調法務部曾三度表達希港府勿輕率放棄管轄權的執法立場，籲雙方應即進行司法互助合作，而不是單單將人送過來，就卸責不管。

陸委會香港陳同佳總統府馬英九
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