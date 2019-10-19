國門亮點變燙手芋 專家嘆：流標的最佳案例

桃機第三航廈三度流標，圖為三航廈施工工地。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

桃園機場第三航廈三度流標命運多舛，先後面臨工期不足、預算太少、工法太新等一連串的狀況，桃機決定捨棄新穎設計走回「務實路線」。知情人士直言，早在去年兩度流標時桃機就應警覺，卻為美化執行率不斷拆標，顧問公司早有示警，但未及時化解，時間愈來愈緊迫，招標愈來愈困難，終走到今天局面。

桃園機場過去十年旅客量翻倍，但一、二航廈早已不敷使用，只能靠第三航廈紓解。二○一四年底，三航廈通過環評審查後，隔年六月競圖，由英國設計團隊Rogers Stirk Harbour + Partners得標，最大亮點就是「雲頂」。但去年七月接連兩次招標都以無人投標收場。一再流標，讓此案成為交通部的燙手山芋，更是今年一月從桃園市副市長轉任桃園機場公司董事長王明德的棘手要務。桃機表示，王明德是美國麻省理工學院土木研究所博士，具有土木技師專業證照。今年三月，他依照原本設計及預算再上網招標，一樣無人投標，王明德於是向中央溝通找出解決方案。

建築師、台大建築與城鄉所兼任教授呂欽文表示，第三航廈主體工程一再流標，被國內建築界視為公共工程流標「最佳案例」，集流標原因之大成。找國際好手設計，預算卻只比國內多一點、工期比蓋一所小學長一點而已，是沒人敢投標主因。

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事實上，行政院已經延長過工期，預算也增加四十二億元，不過這僅是物價上漲、利潤管理及貸款利息新增的預算，但相較業者估算至少應增一百億仍有段落差。對於為何不增加預算？王明德坦言，增加預算每人意見不同，「這是價值觀的問題」，就像歐洲國家比較務實、不會蓋這麼豪華，至於美觀與否就是見仁見智。

對於王明德、華航董事長謝世謙被歸於「桃園幫」，桃園市政府聲明表示，三航廈設計標不是在王明德任內完成，王在上任以前第三航廈就已流標兩次，王反而是救援投手。華航也表示，謝世謙是華航基層出身的專業人士，無涉任何黨派。