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桃機三航廈難產 夢幻設計擬取消

2019-10-18 14:25聯合晚報 記者董俞佳／台北報導

桃機公司今天提報桃園機場第三航廈修改設計報告，擬取消原先計畫中的波浪屋頂與玻璃天...
桃機公司今天提報桃園機場第三航廈修改設計報告，擬取消原先計畫中的波浪屋頂與玻璃天窗兩個亮點。圖為第三航廈工程的工地。 記者鄭超文／攝影
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桃機今提修改報告 拚2024年營運

桃機公司今天提報桃園機場第三航廈修改設計報告，擬取消原先計畫中的波浪屋頂與玻璃天窗兩個亮點。交通部上午說，修正計畫是希望第三航廈2024年營運，但航空界人士卻不看好第三航廈能如期啟用。

桃機第三航廈主體工程已三度流標，啟用日期一延再延，目前是計畫2023年落成，隔年啟用。交通部指新航廈造型亮眼卻太繁複，且預算難支應，要求桃機公司簡化設計、控制預算。交通部長林佳龍今年8月要求桃機第三航廈在不增加預算下修改設計，否則不排除解約。

桃機第三航廈是台灣繼十大建設後，最大單一公共建築，經由國際競圖得標的設計者是知名英國設計團隊Rogers Stirk Harbour + Partners，設計融入台灣傳統屋頂瓦片、壯麗山脈稜線等，亮點包括波浪造型屋頂、大面積玻璃天窗及天花板上懸吊數萬朵具吸音效果的花瓣鋁管等。

三航廈設計示意圖。 圖／桃機公司提供
三航廈設計示意圖。 圖／桃機公司提供
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但這些亮眼設計，未來在桃機第三航廈上恐怕都看不到。桃機公司上午提出修減設計報告，擬取消波浪屋頂與玻璃天窗，但不再追加預算。今年初第三航廈才獲行政院同意增加台幣42億元預算，總預算規模從746.89億元增至789億元，其中主體工程經費占最多，約440億元。

完工期一延再延 航空界不看好

在工期方面，今年初新修正的第三航廈完工期從2020年底延至2023年底，2024年初試營運。交通部表示希望如期完工營運，但航空界人士普遍不看好這張支票能兌現，一位國籍航空公司主管說，桃機塞人塞機問題嚴重，第三航廈若再延後啟用，對航空業與台灣觀光都不是好消息。

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