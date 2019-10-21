不能只有我看到：530退休術解密
退休過著樂活日子，人人都想要。由於醫療發達，國人平均壽命逐年上升，根據內政部2018年統計數據，國人平均壽命80.4歲，一般人工作到65歲後，至少還有15年的退休生活。現在是低利率時代，錢存銀行利息微薄，多數人會擔心退休金準備不夠，專家建議，如果依照「530退休方程式」進行理財，可以輕鬆累積退休金。
5個步驟、3個潛力市場、終身0手續費
「530退休方程式」指的是依5個步驟定期定額投資共同基金，投入3個長期最具成長潛力的趨勢與市場，再搭配終身0手續費。
根據試算，在時間因子加乘下，越早開始投資，越能得到滾雪球的擴大效應，若從35歲開始定期定額，每月投資10,000元，年報酬率6%推算，65歲退休時可累積到1,009萬。若50歲才開始，65歲退休時則只有292萬。
雙高並進 投資更有利
針對長期退休理財目標，運用定期定額分批扣款的特性，最好是選擇高波動+高成長的市場，把投資時間拉長，長期報酬率會提高，也能加快退休金累積速度。
看下表各類指數的定期定額試算，債券指數或股債平衡指數，波動率（標準差）比較低，讓人感覺比較安穩，但報酬率也比股票指數低，尤其時間拉長，差距更明顯。
以美國那斯達克科技指數為例，成份股多是科技股，同時具備高波動與高成長兩大特性，5年累積報酬為45.94%，10年為134.49%，15年的報酬率高達196.44%，長期累積報酬更突出。
推薦：三大長期高成長潛力市場
既然設定長期投資，就要找未來長期發展有潛力的市場，首先是翻轉新世代智慧生活的科技股，人工智慧（AI）、物聯網（IoT），以及火熱的新通訊技術（5G），形成AIoT投資題材，是未來十年都不會消失的主題。
另兩個高潛力市場是中國股市與台灣股市，中國是全球單一最大消費市場，股市處於低點，加上持續開放外資流入，未來表現空間大。而台灣是我們最重要的主場，不論美中貿易戰、日韓貿易戰，台灣都是受惠者，台商回流趨勢持續，且有半導體完整供應鏈，在全球具高競爭力，還有高殖利率優勢，皆增添台股投資價值。
國內有不少長青台股基金，經歷多空考驗，例如統一投信旗艦基金，統一全天候基金，在適當的波動度之下，長期累積下來的報酬率相當可觀。
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