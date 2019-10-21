退休規劃五原則，樂活退休好Easy！

2019-10-21 10:35 聯合線上／ 文：統一投信 提供



現代人越活越長，但能不能越活越好呢? 退休金準備不足，害怕退休後變成青黃不接的「下流老人」嗎?

退休規劃議題日益受到大家重視，但許多人因為對理財規畫不熟悉而裹足不前，其實只要掌握5大原則，並善用投資工具，即可輕鬆為自己打造完善的退休理財規劃，為未來的退休生活奠定堅實基礎。

原則一：及早開始。退休準備是一場馬拉松，考驗個人投資毅力和理財能力，要能做到長期累積財富，及早規劃十分重要。

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以35歲開始定期定額，每月投資金額10,000元，以年報酬6%推算，到65歲退休時，可以領到1,009萬。但若是等到50歲才想到開始準備退休金，到65歲退休時，僅能領到292萬。真的是越早開始準備才會越輕鬆！

註：以每月定期定額投資10000元，在不考慮投資費用下，採年報酬6%計算至65歲退休時可領取金額。 統一投信／整理 分享 facebook

原則二：雙高並進，提高獲利。講到退休規劃，多數人的直覺就是要「安穩」。然而依據統計數據發現，只要有足夠時間進行累積，「高波動+高成長」市場反而帶來長線報酬增長好機會！

觀察下表可以發現，波動率較低的債券指數或是股債平衡指數，長期定期定額投資平均報酬率遠低於波動率大的股票型指數，且隨著時間拉長差異越大。「時間」是消化風險的利器，把投資時間拉長，以5年，甚至15年以上的眼光來看，每年平均報酬率會提高，退休金累積速度也能加快！

資料來源：Morningstar 註：1.美國政府公債指數為ICE BofA Merrill Lynch US Treasury & Agency Index；全球投資等級債指數為ICE BofA Merrill Lynch Global Corporate Index；全球股債指數為50% FTSE All World + 50% WGBI Index。由於債券指數及股債平衡指數皆為含息報酬，為求報酬率比較基礎之一致，所計算的MSCI台灣指數、MSCI中國指數、那斯達克綜合指數皆以含息總報酬指數來試算。標準差數值為近10年年化。註2.各指數之報酬率皆以截至2019.7.31往前推算，每月月底最後一個交易日，定期定額投資10000元，採簡單報酬率回溯計算，不考慮時間價值及匯率因素，投資人因不同時間進場，將有不同之績效，且過去績效不代表未來績效保證。 分享 facebook

原則三：選擇好標的。以過去20年每月定期定額投資1萬元台幣於統一投信台股旗艦基金-統一全天候，期間不停扣、不停利，二十年後累積總資產價值達到670萬，報酬率高達179%，而同期間定期定額投資台股加權指數的報酬率僅有51%。顯示在同一投資市場，透過好的投資標的，可以加速達到聚沙成塔效果，達到富足退休！

原則四：持之以恆。愛因斯坦曾說過「複利的威力勝過原子彈！」，唯有提早準備才能讓自己花最少力氣達到最佳效果，當時間站在你這邊，透過高成長+高波動率產品持續扣款、不隨意間斷，才能累積達到更高的報酬率。

原則五：定期檢視。執行退休規畫之後，最重要的事情就是「定期檢視」，畢竟退休規劃的投資往往長達10年以上，中間可能會遇到各式變化。退休投資計劃雖不宜因市場的短期波動貿然改變，但仍應定期檢視並適度調整，必要時針對投資標的汰弱留強更加重要。

「退休規劃」是大家耳熟能詳的四個字，但最重要的就是即知即行！簡單掌握上述5原則，並加以落實，您也可以享受富足退休生活！

完整的530退休理財方程式暨限時優惠說明請看： http://bit.ly/2IqNOp5

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