長期退休投資，聚焦三大高成長市場

2019-10-21 10:35 聯合線上／ 文：統一投信 提供



強調低風險的定存及保險是台灣人最常選擇的理財工具，但在低利率環境下，如果僅依靠來自儲蓄或定存來儲備退休金，往往存錢的速度趕不上物價飛漲的速度，所以退休規劃上更應兼顧長期成長力。尤其是距離退休時間較長的投資人，反而應該選擇長期向上，具備投資潛力的市場來落實退休規畫。

高成長市場往往伴隨高波動度，但只要透過長期投資就能經歷完整景氣循環，來達到自然避險的效果，並能利用市場下跌時撿便宜，累積較多的單位數，日後當市場回升，便能增加快速累積資產的機會，有效率地打造無憂的晚年生活。目前科技、台股、陸股為各擁利基的三大高成長市場，值得為未來的你好好掌握，以參與長線成長機會！

(一)科技潮流不敗，掌握大數據、AI等投資商機

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以大家經常使用的Google，Facebook來說，每天都會使用大數據來收集用戶的使用習慣和興趣，從而向對應的用戶發送他們感興趣的廣告。隨著大數據應用擴大，搭配強大分析與演算法的科技正改變未來產業面貌。

數據量的爆炸帶動晶片需求成長，促使晶片的設計愈形複雜，在AI與IoT結合運用推動高速運算晶片需求提升，為半導體及科技產業帶來新一輪快速成長商機。

以全球股市指標的美股為例，標普500指數中的科技板塊較整體指數享有更好的EPS(每股盈餘)成長率，顯示科技產業較其他行業長線獲利動能佳。企業盈餘成長是推動股市上攻的動能，投資人在資產組合裡納入科技相關基金將能獲得更好的長線報酬率！

資料來源：Bloomberg 分享 facebook

(二)台股左右逢源，受惠資金返台及轉單效應

台灣股市是最為貼近我們生活的投資市場，市場多空訊息及變化投資人隨手可得，因此建議投資人的資產配置核心中一定要有台股基金。另外，在基本面台灣股市也迎來強勁轉機。

為引導台商匯回海外資金促進國內經濟，政府於今年7月通過境外資金匯回專法，並於8/15正式實施，估計兩年內將迎來1.78兆元資金，為史上最大台商鮭魚返鄉潮。加上先前的歡迎台商回台方案，預估回流金額高達6,000億元，回台資金一波接一波，將實質增進台灣經濟發展。

受台商回流挹注，國內固定投資在今年上半年實質年增率達7.2%，今年全年有望衝破4兆元，實質成長達6%，創2011年以來最高增幅。其中，電子及光學產業移回及轉單效應最為快速、明顯，中美貿易戰壓力下，供應鏈移轉台灣狀況顯著，台廠將持續受惠。

資料來源：經濟部統計處 分享 facebook

(三)國際資金持續挹注，陸股具長線走升機會

三大國際指數編製公司，包括富時羅素、標普道瓊以及MSCI對A股的擴容效應，逐步發酵，除了A股納入權重提升，納入指數的標的數量也大為增加，加上中國取消QFII(合格境外機構投資者)投資額度限制，提升外資參與中國市場便利性，預期長線增量資金流入趨勢不變。

目前A股外資持股佔比約3%，未來仍有很大的提升空間，長遠來看，當外資投資比重逐漸提高，可望健全A股體質，並進一步提高投資價值。且A股目前本益比在10年平均附近，評價面合理，加上外部資金活水持續挹注，有助迎來長線走升機會。

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