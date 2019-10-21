定期定額限時０手續費，佈局四大優質基金

2019-10-21 10:35 聯合線上／ 文：統一投信 提供



退休規劃不嫌早，統一投信限時０手續費活動，助你退休生活過得更好！

即日起至今年12月底前申購，就能享有定期定額終身零手續費，讓投資人在退休投資第一步就能降低投資成本負擔。新開立電子交易戶再送紅利500點，活動適用統一投信全系列基金。

統一投信第四季精選長期成長趨勢向上的科技、台股及大中華基金，讓三大高成長市場幫助你加速累積退休金步伐！推薦基金包括統一全球智聯網AIoT基金、統一全球新科技基金、統一全天候基金、統一強漢基金等四大優質基金。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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統一全球智聯網AIoT基金為國內首檔聚焦AIoT商機的基金，由統一投信投資研究團隊依產業趨勢與個股競爭力，挖掘潛力股進場布局，配置產業包括半導體、互聯網、雲端軟體、智慧醫療、智慧運輸、遊戲娛樂、終端裝置等。基金於今年9月23日展開募集，並在10月8日正式成立。

能夠提供AIoT產品或服務的公司，往往需要高端技術與優異的整合能力，通常是具領先技術、高競爭力、高毛利率的公司，在投資價值上擁有高含金量。統一全球智聯網AIoT基金鎖定上述產業龍頭企業，以及導入AIoT讓原有生產、銷售、服務效率得以大幅提升，並因此獲利的企業，是一檔不容錯過的前瞻科技基金!

統一全球新科技基金，則以佈局全球並深入各區域最具競爭力科技產業，如美國擅長軟體及IC設計；亞洲於半導體、新能源及硬體製造具成本優勢；日本在自動化、精密機械上獨佔鰲頭。由於科技類股具新創能力強、有併購或整合題材，在創造新商機的同時，獲利也持續看俏，基金掌握此趨勢，彈性布局、靈活操作。

台股方面，統一投信向來為聲譽卓著的台股投資專家，歷年累積獲得超過40座台股基金相關獎項，研究投資團隊紮實。第四季精選成立時間逾25年的台股旗艦基金-統一全天候，基金歷經多次市場多空循環淬煉，投資資歷深厚。

統一全天候基金精選產業能見度高、成長力道強的主流與轉機股。目前看好半導體產業受惠AI應用帶來的需求；雲端服務帶動的資料儲存與高效運算商機；美、中、日、韓等主要國家的5G通訊逐步進入商用，加上5G手機問世，相關零組件及散熱需求大增，將迎來大幅成長機會。

大中華市場方面，統一投信為大中華基金得獎常勝軍，分別於2017、2018年連續兩年榮獲《BENCHMARK》指標台灣年度基金大獎-大中華股票最佳基金公司獎。本次精選歷年績效表現優異的強漢基金，績效排名位居前茅，並累積榮獲理柏獎、金鑽獎等5項大獎肯定。

資料來源:Morningstar Direct,依投信投顧公會分類為大中華區域股票型計算方式為初始投入金額10,000元，以後每月底固定投資10,000元，採簡單報酬率進行回溯試算，計算至2019/9/30。 定期定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 分享 facebook

統一強漢基金佈局中港台股市，看好中國內需市場，以及在中國深耕有成之台資企業，佈局上兼顧中國內需及電子代工股，掌握中國經濟成長商機。現階段投資鎖定中美貿易戰受惠股，聚焦中國國產替代扶植科技產業；5G逐步邁入商轉，相關佈建商機持續看旺。另外，中國積極推動內需、基建以提振經濟，相關政策受惠股中長線具表現機會。

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基金得獎資料來源：《BENCHMARK》指標。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站或公開資訊觀測站自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。