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川普寫信威脅要制裁 土總統扔垃圾桶

2019-10-18 00:30聯合報 本報系世界日報記者顏伶如／綜合報導

土耳其總統厄多安（右）十七日在安卡拉接見美國副總統潘斯（左）。 （歐新社）
土耳其總統厄多安（右）十七日在安卡拉接見美國副總統潘斯（左）。 （歐新社）
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美國總統川普決定自敘利亞北部撤軍，被解讀為默許土耳其攻擊敘利亞庫德族，在國內外引軒然大波。川普十六日試圖辯解，表示曾寫信給土耳其總統厄多安要對方別當傻子，還警告土耳其會遭到更嚴厲的制裁。

川普十六日說，土耳其與庫德族間的戰事「是為了土地，與我們無關」，還稱曾與美國並肩對抗伊斯蘭國（ＩＳ）的戰友庫德族「並非天使」，有時會使壞。

川普還說，他上周曾致函土國總統厄多安，以強硬措詞表明美國反對土國出兵，即便這封信未能嚇阻土耳其。

在這封日期為十月九日的信中，川普警告厄多安不要太過分，否則他會重擊土國經濟。法新社報導，這封信字裡行間全無細膩外交辭令，開門見山就是直白威脅。

信中說，「我們弄出一個好協議吧，你不會想背上屠殺上千人的罵名，我也不想為摧毀土耳其經濟負責，但我會這麼做。若處置正確且合乎人道，歷史會稱讚你；反之若沒好事，你就會被稱為惡魔永載史冊。」

川普還告訴厄多安，希望他與庫德族民兵談判，達成「良好協議」，「別當個死硬派，別當傻子」。川普最後還撂下一句「稍晚我會打電話給你」。

英國ＢＢＣ報導，消息人士說，厄多安已把川普這封信扔進垃圾桶。這名消息人士說，厄多安「徹底拒絕接受」這封信。厄多安收到信的當天，土耳其就對庫德族民兵發動跨境攻擊。

川普的信函內容用辭露骨充滿威嚇，沒有講究禮數的外交辭令；ＢＢＣ等媒體指出，川普這封信堪稱是外交史上最令人傻眼的元首信函，很難想像元首之間書信往來會使用這樣的語句。

土耳其在敘利亞北部的軍事行動仍在進行。美國副總統潘斯十七日已抵達土耳其，希望促成土耳其停火。

土耳其川普庫德族
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