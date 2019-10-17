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美軍急拆基地設施 倉促撤離敘利亞

2019-10-17 00:30聯合報 編譯馮克芸陳韋廷／綜合報導

美軍證實15日已撤出敘利亞北部曼比季市，當地改由敘國政府部隊控制，圖為曼比季市的...
美軍證實15日已撤出敘利亞北部曼比季市，當地改由敘國政府部隊控制，圖為曼比季市的一個入口。 （法新社）
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紐約時報報導，美國總統川普六日突然宣布從敘利亞北部撤軍，國防部及駐敘美軍顯然措手不及。美軍現在緊急拆除當地約十二個基地及哨站設施，希望盡快完成善後工作後幾周內搭機離開，或走陸路撤往伊拉克

美軍急撤後，俄國迅速進占這些據點。「今日俄羅斯」（ＲＴ）十五日曝光的一段影片，可看出美軍走得很匆忙。這段在敘利亞北部曼比季一處美軍剛撤離的哨站內拍攝的影片，可見到來不及帶走的硬體設備、一些個人物品、來不及吃的餐點及一隻小狗。

上述影片中，可見美軍基地營帳內的桌上，有未收拾的餐盤、瓶罐飲料等，一旁冰櫃內還有許多鋁罐裝飲料。美軍官員說，撤得越急，就會有更多設備留下或必須銷毀，這多半需視地面安全狀況而定。

「今日俄羅斯」的美軍廢棄基地影片

土耳其入侵敘北之前，美國特種部隊主要部署在敘利亞東北部約十二個基地及哨站，與美軍在敘利亞的庫德族夥伴相鄰。這些基地哨站分成東西兩個總部，各站都有防爆圍牆、基本建物及野戰營舍。

接獲撤軍命令後，美軍在撤離前必須迅速拆除基地設施。最早撤的單位是距離土耳其部隊最近的哨站，駐巴格達的美軍發言人柯金斯證實，美軍已撤出曼比季市市郊。美方官員說，部隊很可能移師伊拉克或約旦，部分可能調回美國。

撤軍前時間有限，也不可能將所有東西帶走。基地建物、營舍、桌子、健身器材及大型建築機具都會留下，通訊機具、武器、裝甲車、重要文件等敏感用品都會帶走。

美軍駐在敘利亞北部科巴尼市郊的一個哨站。 （美聯社）
美軍駐在敘利亞北部科巴尼市郊的一個哨站。 （美聯社）
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美國國防部尚未收到從敘北撤軍的確切限期，但不具名官員透露，美軍計畫在「幾周，而不是幾天內」，完成整個撤軍作業。預料多數官兵將搭乘運輸機、直升機離開當地，或在車隊護衛下移往鄰近的伊拉克。

在敘北與美軍聯合執行任務的少數英國及法國特種部隊人員，料將在美國後勤支援下跟著一起離開當地。

美軍敘利亞庫德族土耳其特種部隊伊拉克裝甲車川普俄羅斯
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