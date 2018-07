用心的聲音都能被聽見 金旋獎決賽獨唱組、重對唱組側記

第 35 屆政大金旋獎決賽在藝文中心大禮堂盛大展開,最終脫穎而出入圍的獨唱組、重對唱組以及創作組參賽者們,即將在金旋舞台上大顯身手!今年決賽以「歪有引力」為主題,萬物只要具有質量都有引力,任何風格的音樂也都充滿魅力,只要是用心創作出的聲音都能被聽見,希望不論各式曲風的音樂,各種充滿豐沛能量的作品都能金旋舞台上被看見!

開場請到去年獲得第 34 屆政大金旋最佳作曲以及中國信託人氣獎的藍色窗簾演出,藍色窗簾以獨特男女雙主唱的聲線交織大提琴演奏的精心編曲為特色,作品談論感情與生活,傳遞最直接的生活感受。現場接連演唱〈更好的生活〉、〈逃跑之處〉、〈麟光河〉等經典歌曲。

獨唱組第一組參賽者曾奕超刷著清脆的吉他和弦,慢慢地唱起江蕙的〈阿公的眠床腳〉。這是曾奕超在大學時期的最後一場比賽,他希望可以在大舞台上獻給阿公一首歌。「畢業之後還是會走音樂這條路,繼續寫歌吧,未來想進金曲獎。」他也提到想嘗試不同的風格,例如:搖滾、民謠、鄉村等等,不想限制自己的曲風,嘗試各種不同的可能性。

一邊唱著一邊用右腳打著拍子的曾耀賢唱起老王樂隊的〈我還年輕 我還年輕〉,隨著第一段主歌結束,貝斯跟木箱鼓一起加入,行進到副歌時曾耀賢的聲音越來越高亢,高音厚實且飽滿,在歌曲的最後加入一些即興的哼唱。曾耀賢希望透過比賽來厚植自己的實力,「最大的成長是:如果沒有參加歌唱比賽,實力不會進步那麼快 ,也認識其他厲害的參賽者」他期許自己可以時時刻刻享受音樂,活在當下!

穿著西裝,剃過的長髮綁成俐落的馬尾的廖宜霆走上了台,隨著鋼琴流瀉出的悲傷樂音唱出內心巨大的感情。〈流浪記〉他選擇楊宗緯的翻唱版本,有別於原唱紀曉君的詮釋,他認為這首歌故事性較強烈 ,搭配鋼琴純粹的伴奏,更能表達自己的內心的情感。「入圍對我是一個很大的鼓勵 ,希望日後能夠有更多信心」原本對自己沒有信心的廖宜霆十分感謝評審老師欣賞,未來也希望可以成為一名獨立歌手,寫出更多動人的創作。

接著上台的是杜偉民,他將方大同原本帶有 R&B 風格的〈三人遊〉加入了爵士的元素,讓整首歌呈現不同凡響的味道。杜偉民想讓更多人聽見自己的聲音,透過比賽累積經驗,讓歌聲傳遞給更多人聽到。下一組參賽者是來自海地的留學生畢諾煦,擅長 R&B 的他帶來 Rihanna 的〈Diamonds〉,穩定渾厚的中低音搭配鋼琴的樂音唱出深沉的感情,聲音極具穿透力。熱愛爵士與 R&B 的畢諾煦未來也想嘗試搖滾或重金屬的曲風,突破自己在音樂的各種可能性。

溫暖又有情感的吉他聲帶出許莉潔的嗓音,她的聲音圓潤飽滿而穩定,對音色的掌控很熟練,唱著 Adele 的〈All I Ask〉,英文發音十分自然,一句一句唱出細膩的情感。這次合作的吉他手與大提琴手是在其他音樂比賽認識的,許莉潔很珍惜因為音樂而得來的緣分。雖然這次在比賽前感冒讓她感到焦慮,但她仍努力唱出最好的自己。下一位參賽者是擅長靈魂與 R&B 的史斯宇,頭上戴著花圈、身穿花襯衫的他演唱 Louis Armstrong 的〈What a Wonderful World〉,史斯宇在這首歌加入爵士的元素,搭配豐富的肢體動作與熟練的轉音,為表演增添許多不同的色彩。

從大自然的環境音開始,融合了木吉他與電吉他的元素,營造出叢林般的氛圍。主唱王翊丞用嗓音將 Coldplay 的〈Fly on〉唱出輕柔迷幻的感覺。音樂在王翊丞生命中扮演著不可或缺的角色,也從中獲得很多自信,他也希望自己可以一直單純地喜歡音樂。火蠟拉鬧用而高亢而輕柔的聲音唱出〈Clown〉的心酸,歌詞描述在人群前裝扮成小丑而隱藏真實感受的悲涼,是一首描繪自己內心深沉想法的歌曲。火蠟拉鬧很喜歡〈Clown〉的原唱 Emeli Sandé ,也期許自己可以像她一樣成為 R&B 歌手。

下一組參賽者是嗓音穿透力的李宗霖,他一開口就充滿爆發力,用幾近歇斯底里的情緒詮釋 Jamiroquai 的〈Virtual Insanity〉,相較於初賽時的緊張,這次他非常享受舞台上的表演。來自音樂系的女孩蕭瑤去年也曾入圍金旋獎決賽,這次帶來 Ed Sheeran 的〈Perfect〉,用細膩的情感搭配柔美的鋼琴編曲詮釋。熱愛表演的她也強調比賽是給自己不一樣的機會,希望透過舞台將自己的情感傳遞給更多人聽見。

第一階段的獨唱組比賽完後,接著邀請到擅長獨立搖滾與民謠的 The Tic Tac 中場表演,一連熱力演唱〈People’s key〉、〈在路上〉、〈Ember Spark〉、〈Nutshell〉,他們在音樂上追求自由的曲風, 2017 年也獲得中國信託人氣樂團獎。

重對唱組的比賽在下午展開,這次共有六組參賽者入圍決賽。第一組參賽者 Say Some Singers 團員皆身穿黑色服裝展現團隊的默契,用阿卡貝拉的方式演繹 Pentatonix 的〈Say Something〉。因為世新大學合唱團認識而組團的他們,雖然平時還有各自的合唱團需要練習導致練唱時間不足,但他們仍對比賽表現十分滿意,也十分珍惜彼此的緣分。「希望這個團可以再組一次,這是唱阿卡的歷程以來最不想解散的團。」

緊接著是來自台中的文心森林公園,他們演唱柯智棠〈找到我〉。木吉他清脆乾淨的和弦刷進,團員們穿著夏威夷風格的襯衫,配上溫柔和煦的聲音,有如敞徉在海邊微風中。談及團名的由來,他們答道:「我們是台中人, vocal 叫文心,剛好台中有文心森林公園,團名想要有記憶點。」未來他們希望出了社會還是能持續玩音樂,先以 cover 累積作品為主,再慢慢進入創作層面。

Chaser 融合改編 The Chainsmokers〈Don’t Let Me Down〉與 Ella Eyre 的〈Deeper〉,木吉他與主唱的哼唱開了頭,女低音和女高音層層交疊,木箱鼓搭配電吉他清脆的音符跳躍,第二段主歌時主唱拍起了手,結尾時兩位主唱用清澈嗓音將表演帶到最高潮。這兩首歌曲在情感上的意境較為不同,一個描述期待的心情、另一個則是失望, Chaser 探討歌詞的共通點,思考如何搭配才能和諧呈現,最後特別在情感上做了層次的堆疊。

水分子樂團的主唱放鬆地坐在舞台中間,帶著眼罩慵懶且悠悠唱著 Vast and Hazy 的〈Lost〉,和聲手抱著派大星,兩人一起在舞台上跺腳,主唱接著摘下眼罩放鬆地高唱,最後又像睡著一般,坐回椅子上。詮釋這首歌時五個團員各自代表不同的思緒,利用了睡衣、牙刷以及眼罩等道具描繪睡前胡思亂想的迷幻意境。而團名「水分子」的由來則是希望聲音可以像水一樣清新,營造簡單乾淨的形象。

清脆的鋼琴聲加上大提琴帶出林俊傑〈她說〉清淡哀愁的感覺,雙主唱的聲音非常溫柔,小提琴加入為歌曲加深了層次。練團室里有蟲提到經歷了一番波折才找到大提琴及小提琴手,非常感謝團員在有限的時間全力以赴練習,不論比賽結果如何,他們都非常享受這次的舞台演出。

來到重對唱最後一組參賽者的表演,穿著整齊白襯衫搭配俏皮的領結營造復古的形象,我走指南路將 B.J.Thomas 的〈Raindrops Keep Fallin’ on My Head〉改編得非常輕巧歡樂,爵士鼓與電吉他配合得恰到好處,像是走在雨中跳舞。雙主唱的默契十足,非常享受舞台,鋼琴的琴聲將表演完美結尾。五名團員皆來自多雨潮濕的政大,選擇這首歌反映政大人的心聲,在編曲上下了很多功夫,用浪漫的意象詮釋下雨的意境。

時序接近傍晚,重對唱組的比賽告一段落。緊接著登場的是迷幻的孔雀眼 JADE EYES ,現為三人編制的電子樂團,孔雀眼的樂風承襲了新浪潮與後龐克的養分,以電子樂為基底,混融其他音樂元素。更在2016 年獲選 The Next Big Thing 大團誕生年度十大新星,同年於第七屆金音創作獎入圍「最佳電音專輯」獎。現場也接連演唱〈Vivian〉、〈大夢初醒〉、〈Virgin〉、〈鮮紅〉,把所有人帶到了另一個電幻的世界,並為接下來創作組的比賽拉開序幕。