專訪／金旋獎最大贏家「我走指南路」 有披頭四的感覺

2018-07-10 08:49 聯合新聞網 曹凱婷／專訪



「我走指南路」於金旋獎決賽舞台演出。圖／政大金旋獎提供 分享 facebook

五個大男孩一致穿著白色襯衫、黑色西裝褲，領口繫上蝴蝶結站上台，才試音就令人期待。政大金旋獎決賽現場幾乎可比擬專業演出的音樂祭，參賽者們水準之高，絕對稱得上是一場享受，而「我走指南路」在眾高手中仍搶眼。沒人看出他們前一天彩排狀況不好，貝斯手王子安還發現有個音量鈕接觸不良，怕臨時換零件出更多狀況，只能先用膠帶固定緊急處理。

我們聽完最後一組表演，沒等比賽結果公布就離開，和「我走指南路」在台上的心情相仿，「只是想要站上舞台好好享受、開心玩一次！」他們純粹的快樂感染了觀眾與評審，成為政大金旋獎史上最大贏家，拿下第35屆金旋獎最佳現場演出、重對唱組第一名、最佳編曲、中國信託現場人氣獎、創建網路重對唱人氣冠軍、創建網路跨組別人氣冠軍等6項大獎，由於團員組成全是政大學生，有媒體譽為「蘇打綠2.0」。

團員說「純政大」的學生樂團不多，許多團隊會找外校的樂手來幫忙，更神奇的是，「我走指南路」其實從高中就逐漸成形，大學以來經過幾次團員流動，曾在幾場系上活動演出，直到確定進了金旋決賽後才定下現在的組合：除了決賽登台演出的主唱兼吉他牛淳權（小牛）、主唱兼鍵盤牛淳安（大牛）、鼓手施柏寬、電吉他手李威樂、貝斯手王子安外，還有女聲主唱謝雨晴，以及公關行政丁紫芸（丁丁）。

左起貝斯手王子安、電吉他手李威樂、主唱兼吉他牛淳權、主唱兼鍵盤牛淳安、主唱謝雨晴、鼓手施柏寬。圖／我走指南路提供，丁丁攝影 分享 facebook

牛淳安牛淳權兄弟從小一起學鋼琴，高中參加吉他社，和謝雨晴一起唱歌玩音樂，自詡是苗栗唯一3主唱樂團，「因為一起玩音樂太開心了，我們還說好要一起上政大繼續玩音樂。」他們還真的都上了政大，更遇見了其他志同道合的夥伴。

決賽曲目選擇改編經典西洋老歌「Raindrops Keep Fallin’ on My Head」是牛淳安的私心，「而且我發現沒人唱過這首歌的二重唱。」即使為了比賽練習無數次，依然不減他對這首歌的熱愛。

政大老是下雨，下雨的時候人們都有什麼感覺呢？「我走指南路」將雨水與眼淚連結，融入經典中文老歌「情人的眼淚」，像是敘述一個人原本在雨中憂愁的自語，最後腳步卻輕快了起來，雨滴不停落在頭上，但心中有愛是快樂的事。

牛淳權說他們對改編老歌滿有想法的，自稱走一個「新復古」風。他們在改編決賽曲目時很看重律動感，把它看作一場過癮的秀，每個人都花很多時間努力想，有時會在同一小段裡卡關很久，這種時候，彈吉他已十年的李威樂貢獻了很多，「哪有，創作主要都是你（指牛淳安）吧！」李威樂在訪談中不多話，他說自己比較熟悉較重吉他的創作，像是盧廣仲、韋禮安、謝震廷等，「音樂是我抒發心情的方式，我會把燈關掉，一個人和吉他待在一起。」

李威樂是最後為了決賽才加入的團員。儘管幾乎所有人都從小學音樂，但從來沒想過興趣會變成這麼大的可能，國中開始打鼓的施柏寬說，會擔心熱愛的東西當職業之後就變了，「原本是想把興趣留給興趣就好。」他們沒想過會得獎，只是想著要好好玩一次，「會集氣拜託大家讓人氣獎留政大，就是因為我們很怕什麼獎都沒拿到哈哈哈哈！」

「我走指南路」透露，決賽完最高興的事情是被一位評審說「有披頭四的感覺」。團名除了因為政大就在指南路，也隱約呼應披頭四走在艾比路上的知名封面照，至於實際上怎麼想出來的⋯⋯團員們一陣大笑，「我們之前要報名『傳說對決』（一款類似英雄聯盟的手遊）比賽時要想隊名，阿遊戲不是都會講說『我走上路／中路／下路』嗎？我們就想說那我們走指南路好了⋯⋯我本來以為不會問到這個的！」

牛淳權（後排右）把團員合照放在筆電桌布和手機桌布，這愛好深。後排左為王子安。筆電桌布的合照左起電吉他手李威樂、主唱兼吉他牛淳權、鼓手施柏寬、主唱兼鍵盤牛淳安、貝斯手王子安，丁丁攝影。翁堃耀／攝影 分享 facebook

「披頭四精神」是「我走指南路」的自我期許，「即使在台下也可以看出來一個團彼此的連結，有革命情感、一起玩的感覺不是因為工作。」牛淳安說，音樂是他最自在的事，團員一起投入音樂而散發的快樂，是抱回金旋獎最佳演出的重要原因。

練團延伸出密集的聚會、宵夜相處卻沒有吵架衝突，「因為覺得大家都很強且各有專長，所以彼此尊重。」他們笑說自己是友情導向的樂團，像是公關兼行政丁紫芸就是牛淳權高中認識的朋友，因為希望能將對音樂的喜愛與所學的媒體傳播結合，而自願幫忙處理對外聯絡事宜、團隊影像紀錄與粉絲團經營等，她正考慮從事音樂幕後工作。

得獎讓他們了解，原來自己的音樂真的拿得出手，且受人喜愛。金旋獎後他們開了粉絲專頁，各種邀約隨之而來，「我們7月19日在河岸留言會演出自己的作品！」團員們難掩興奮。

除了音樂，他們還擁有很多選擇。近半成員即將升上大四，其他人也有出國、跑活動、參與金旋獎工作團隊等規劃，就讀的科系除了讓他們認識彼此之外，與音樂沒什麼關係。從指南路出發，通往哪裡還不確定，邊走邊想，目前只說好暑假要再大玩一波，認真空出時間練團、創作、演出。「已經約好了期末考完四個小時的練團室，暑假還要一起住！」

謝雨晴說，「從不務正業到真的認真玩音樂，音樂現在對我來說，還是像當初在浴室唱歌一樣是很純粹的東西。沒有慾望，只是因為想要玩。我想我們都一樣。」在得獎之前，音樂早已是一切。

※「我走指南路」金旋獎決賽演出片段：影片時間03:31:00※近期演出：7月19日晚上8:30／公館河岸留言

左起電吉他手李威樂、主唱兼吉他牛淳權、鼓手施柏寬、主唱兼鍵盤牛淳安、貝斯手王子安。圖／我走指南路提供，Shally攝影 分享 facebook

專訪後記：

坦白說，聽完決賽表演，我個人最喜歡的團不是「我走指南路」，但是訪談的過程氣氛真的很棒，雖然主要是大小牛與柏寬在說話，可是其他人也很在裡面，沒有在滑手機幹嘛的，完全感受到他們之間的親密。寫專訪的時候，我戴耳機重複聽了他們的演出好幾遍，不得不承認還真的不會膩而且很開心耶！同事還說：妳在聽什麼嗨歌嗎？