專訪/金旋獎最大贏家「我走指南路」 有披頭四的感覺

2018-07-10 08:49 聯合新聞網 曹凱婷/專訪



「我走指南路」於金旋獎決賽舞台演出。圖/政大金旋獎提供 分享 facebook

五個大男孩一致穿著白色襯衫、黑色西裝褲,領口繫上蝴蝶結站上台,才試音就令人期待。政大金旋獎決賽現場幾乎可比擬專業演出的音樂祭,參賽者們水準之高,絕對稱得上是一場享受,而「我走指南路」在眾高手中仍搶眼。沒人看出他們前一天彩排狀況不好,貝斯手王子安還發現有個音量鈕接觸不良,怕臨時換零件出更多狀況,只能先用膠帶固定緊急處理。

我們聽完最後一組表演,沒等比賽結果公布就離開,和「我走指南路」在台上的心情相仿,「只是想要站上舞台好好享受、開心玩一次!」他們純粹的快樂感染了觀眾與評審,成為政大金旋獎史上最大贏家,拿下第35屆金旋獎最佳現場演出、重對唱組第一名、最佳編曲、中國信託現場人氣獎、創建網路重對唱人氣冠軍、創建網路跨組別人氣冠軍等6項大獎,由於團員組成全是政大學生,有媒體譽為「蘇打綠2.0」。

團員說「純政大」的學生樂團不多,許多團隊會找外校的樂手來幫忙,更神奇的是,「我走指南路」其實從高中就逐漸成形,大學以來經過幾次團員流動,曾在幾場系上活動演出,直到確定進了金旋決賽後才定下現在的組合:除了決賽登台演出的主唱兼吉他牛淳權(小牛)、主唱兼鍵盤牛淳安(大牛)、鼓手施柏寬、電吉他手李威樂、貝斯手王子安外,還有女聲主唱謝雨晴,以及公關行政丁紫芸(丁丁)。

左起貝斯手王子安、電吉他手李威樂、主唱兼吉他牛淳權、主唱兼鍵盤牛淳安、主唱謝雨晴、鼓手施柏寬。圖/我走指南路提供,丁丁攝影 分享 facebook

牛淳安牛淳權兄弟從小一起學鋼琴,高中參加吉他社,和謝雨晴一起唱歌玩音樂,自詡是苗栗唯一3主唱樂團,「因為一起玩音樂太開心了,我們還說好要一起上政大繼續玩音樂。」他們還真的都上了政大,更遇見了其他志同道合的夥伴。

決賽曲目選擇改編經典西洋老歌「Raindrops Keep Fallin’ on My Head」是牛淳安的私心,「而且我發現沒人唱過這首歌的二重唱。」即使為了比賽練習無數次,依然不減他對這首歌的熱愛。

政大老是下雨,下雨的時候人們都有什麼感覺呢?「我走指南路」將雨水與眼淚連結,融入經典中文老歌「情人的眼淚」,像是敘述一個人原本在雨中憂愁的自語,最後腳步卻輕快了起來,雨滴不停落在頭上,但心中有愛是快樂的事。

牛淳權說他們對改編老歌滿有想法的,自稱走一個「新復古」風。他們在改編決賽曲目時很看重律動感,把它看作一場過癮的秀,每個人都花很多時間努力想,有時會在同一小段裡卡關很久,這種時候,彈吉他已十年的李威樂貢獻了很多,「哪有,創作主要都是你(指牛淳安)吧!」李威樂在訪談中不多話,他說自己比較熟悉較重吉他的創作,像是盧廣仲、韋禮安、謝震廷等,「音樂是我抒發心情的方式,我會把燈關掉,一個人和吉他待在一起。」

李威樂是最後為了決賽才加入的團員。儘管幾乎所有人都從小學音樂,但從來沒想過興趣會變成這麼大的可能,國中開始打鼓的施柏寬說,會擔心熱愛的東西當職業之後就變了,「原本是想把興趣留給興趣就好。」他們沒想過會得獎,只是想著要好好玩一次,「會集氣拜託大家讓人氣獎留政大,就是因為我們很怕什麼獎都沒拿到哈哈哈哈!」

「我走指南路」透露,決賽完最高興的事情是被一位評審說「有披頭四的感覺」。團名除了因為政大就在指南路,也隱約呼應披頭四走在艾比路上的知名封面照,至於實際上怎麼想出來的⋯⋯團員們一陣大笑,「我們之前要報名『傳說對決』(一款類似英雄聯盟的手遊)比賽時要想隊名,阿遊戲不是都會講說『我走上路/中路/下路』嗎?我們就想說那我們走指南路好了⋯⋯我本來以為不會問到這個的!」

牛淳權(後排右)把團員合照放在筆電桌布和手機桌布,這愛好深。後排左為王子安。筆電桌布的合照左起電吉他手李威樂、主唱兼吉他牛淳權、鼓手施柏寬、主唱兼鍵盤牛淳安、貝斯手王子安,丁丁攝影。翁堃耀/攝影 分享 facebook

「披頭四精神」是「我走指南路」的自我期許,「即使在台下也可以看出來一個團彼此的連結,有革命情感、一起玩的感覺不是因為工作。」牛淳安說,音樂是他最自在的事,團員一起投入音樂而散發的快樂,是抱回金旋獎最佳演出的重要原因。

練團延伸出密集的聚會、宵夜相處卻沒有吵架衝突,「因為覺得大家都很強且各有專長,所以彼此尊重。」他們笑說自己是友情導向的樂團,像是公關兼行政丁紫芸就是牛淳權高中認識的朋友,因為希望能將對音樂的喜愛與所學的媒體傳播結合,而自願幫忙處理對外聯絡事宜、團隊影像紀錄與粉絲團經營等,她正考慮從事音樂幕後工作。

得獎讓他們了解,原來自己的音樂真的拿得出手,且受人喜愛。金旋獎後他們開了粉絲專頁,各種邀約隨之而來,「我們7月19日在河岸留言會演出自己的作品!」團員們難掩興奮。

除了音樂,他們還擁有很多選擇。近半成員即將升上大四,其他人也有出國、跑活動、參與金旋獎工作團隊等規劃,就讀的科系除了讓他們認識彼此之外,與音樂沒什麼關係。從指南路出發,通往哪裡還不確定,邊走邊想,目前只說好暑假要再大玩一波,認真空出時間練團、創作、演出。「已經約好了期末考完四個小時的練團室,暑假還要一起住!」

謝雨晴說,「從不務正業到真的認真玩音樂,音樂現在對我來說,還是像當初在浴室唱歌一樣是很純粹的東西。沒有慾望,只是因為想要玩。我想我們都一樣。」在得獎之前,音樂早已是一切。

※「我走指南路」金旋獎決賽演出片段:影片時間03:31:00※近期演出:7月19日晚上8:30/公館河岸留言

左起電吉他手李威樂、主唱兼吉他牛淳權、鼓手施柏寬、主唱兼鍵盤牛淳安、貝斯手王子安。圖/我走指南路提供,Shally攝影 分享 facebook

專訪後記:

坦白說,聽完決賽表演,我個人最喜歡的團不是「我走指南路」,但是訪談的過程氣氛真的很棒,雖然主要是大小牛與柏寬在說話,可是其他人也很在裡面,沒有在滑手機幹嘛的,完全感受到他們之間的親密。寫專訪的時候,我戴耳機重複聽了他們的演出好幾遍,不得不承認還真的不會膩而且很開心耶!同事還說:妳在聽什麼嗨歌嗎?