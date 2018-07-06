辦出台灣代表性學生音樂賽事 專訪政大金旋獎團隊

2018-07-06 10:31 聯合新聞網 文／曹凱婷



第35屆政大金旋獎接受聯合新聞網專訪，左起策劃組長蔡瑋畯、公關組長陸玟伊、公關組長賴靖雯、策劃組長蔡佳蓉。胡瑞玲／攝影 分享 facebook

政大金旋獎今年已是第35屆，它不僅是學生音樂最大的賽事，拉高到台灣樂壇來說，也舉足輕重。許多參賽者從這裡更認識自己，成為新一代具影響力的音樂人，例如：1980年代的張雨生；1990年代的陳綺貞、陳子鴻、陳珊妮、閃靈；2000年代的蘇打綠、盧廣仲。近年音樂祭、音樂節熱門嘉賓Crispy脆樂團、Hello Nico主唱詹宇庭、來吧！焙焙！、南瓜妮歌迷俱樂部等也都曾獲金旋獎。

今年的主題訂為「歪有引力」，期待能突破過往大家對政大金旋獎「小清新」的印象，不過曲風和參賽者與評審有關，要變得多元需要一年一年慢慢努力。

第35屆的主題曲邀請去年金旋創作大賞得主鄭興創作，而他也恰巧在今年入圍了金曲獎最佳新人獎與最佳國語專輯獎，對此，金旋團隊的成員們都感到與有榮焉。主題曲〈積雨雲〉是鄭興經過多次改編後定案的，金旋團隊透露，為了完成主題曲創作，鄭興其實下了很多功夫嘗試突破自己的創作框架。

學生辦比賽的限制與自由

金旋整年的活動除了比賽本身，也有校園講唱會、大型講座、音樂節、主題曲MV製作與各式行銷宣傳。工作團隊由近百名政大生組成，從9月就開始籌備，大學生如何辦出這樣專業的比賽？團隊成員公關組長賴靖雯認為，正因為他們是學生所辦的活動，性質單純沒有商業營利，再加上金旋獎的知名度與理念，更易與媒體廠商洽談合作，「我覺得對方幫我們比較多，即便沒有酬勞也願意支持。」

但有「學生」身分，必然得顧及學校課業，金旋團隊組長們多半為大二、大三，是課業最重的時候。靖雯本來今年沒想再加入，「因為我今年需要準備交換考試，但我去年擔任遞獎者，聽到得獎者的感言非常感動，覺得這個活動怎麼這麼好！」

公關組長陸玟伊與賴靖雯在金旋獎初賽的工作情況。圖／政大金旋獎提供 分享 facebook

策劃組長蔡瑋畯也有同感，「處理報名與活動流程需要注意很多細節，工作繁瑣甚至無趣，但決賽當天，我在側台引導參賽者，親身感受到：原來我們一整年的辛苦是長這樣，一切都成真了。」

比起其他組別，策劃組因為負責所有活動的流程規劃與細節安排，比較清楚整個活動狀況。他們第一線與參賽者接觸，發現學生辦比賽給學生，彼此沒有輕賤之心，反倒讓意見回饋更通暢。

金旋團隊組織分工很細，除了三位總副召外，共分為6組，平均每組有4個組長，分別處理不同任務。同為策劃組長的蔡佳蓉負責會計，她覺得最辛苦的是：活動的舞台布置、場地等費用必須立即支付，但因為學校活動有核銷等問題，儘管已有合作單位的贊助，卻無法隨時領到贊助款。因此在款項能動用前金旋團隊必須共同協助，盡量節省支出甚至先幫忙墊付。

學生辦大型活動的最大限制就是「時間」。夥伴們對公關組長陸玟伊的名言印象深刻，當時她開玩笑地說，「雖然決賽場地就在我們學校，但還是得場勘。我們20多個組長開會約時間，約到最後竟然只有星期一早上9點！我就說，我們真的太認真在辦這個比賽了。」

更認真的是，團隊每年都會做總檢討（今年從晚上10點開會到隔天早上6點…），下一屆也會跑過一次去年的檢討，盡力將經驗傳承給下一屆，期許政大金旋獎能夠一年比一年更好。

金旋團隊幹部們比出「35」手勢。他們覺得，工作過程沒有大吵架翻臉過，彼此很能相互尊重溝通。左起策劃組長蔡佳蓉、公關組長陸玟伊、策劃組長蔡瑋畯、公關組長賴靖雯。胡瑞玲／攝影 分享 facebook

金旋獎給工作團隊的成長

「在這裡接觸的是其他學生活動學不到的。」玟伊讀阿拉伯語系，她想走本科相關的路，不過她和靖雯都覺得行銷公關應用很廣，在金旋獎的經驗還是會很有幫助。玟伊曾到KKBOX等廠商提案，靖雯負責的公關媒體部分則比往年新增了更多媒體曝光，包含詩人、手寫字、YouTuber與一般傳統媒體。

佳蓉念財政系，但她未來想從事音樂策展，平時很常去看現場演出，除了很推薦台灣樂壇的DSPS、草東沒有派對、藍色窗簾、桑布伊、李英宏、夜貓組、柯智棠等，佳蓉對於韓團HYUKOH即將來台演出也超級興奮。HYUKOH是今年金曲獎表演嘉賓，風格獨特非主流，卻是韓國音樂圈當紅的大勢樂團。

瑋畯也念財政系，雖然本來就對音樂感興趣，卻是因為參與了金旋獎才開始思考走「音樂路」。「參與金旋獎的兩年佔了大學生涯很大部分，學到很多，也覺得很有意思，研究所可能會考慮念音樂學相關的科系。」

訪談時候正是他們的期末考周，決賽當天公布獎項、圓滿落幕之後，幕後團隊的結案收尾還沒完。但他們說，「大家一起努力，給愛音樂的人舞台，感覺真的很棒。」