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才說要廢一例一休 韓國瑜今改口「重新調整」

降低外送員車禍風險 高市府跨局處擬對策

2019-10-18 21:21中央社 高雄18日電

外送員車禍事故頻傳，高市府今天跨局處開會共商因應對策，並呼籲平台業者加強自主管理，減少外送員交通肇事風險。

高市府經發局、衛生局、勞工局、交通局及新聞局今天跨局處開會決議，將透過加強交通違規取締、輔導外送員加入職業工會、組織企業工會、檢討新型商業停車空間規劃、邀集外送平台業者研商座談等面向，保障外送員的合理工作條件及安全。

市府同時呼籲平台業者加強自主管理，就速度管理做適度調整，並考慮以外送員違反交通規則停權或減單手段，減少外送員交通肇事風險。

市府建議各外送平台業者營業登記地的勞工行政機關詳審其工作規則中勞力條件、薪酬、獎金或懲處規定，保障外送員合理工作條件。

市府也將協助外送員組織該公司企業工會於事業單位內建立勞資對話協商平台，以保障外送員勞動條件，降低工作風險。

市府指出，當雇主尚未為外送員辦理勞保前，將輔導外送員加入高市既有相關運送或宅配類職業工會，好加入勞保獲致保障。外送員如與平台業者發生勞資爭議時，可向勞工局申請勞資爭議調解，由勞工局從中協助調處，弭平爭議。

高市府統計，高雄市外送員交通事故今年10月1日至16日肇事案件中有肇責計有10件，其中12時至下午2時及晚上8至10時兩個時段各發生4件，可謂車禍發生尖峰時段。

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