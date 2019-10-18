北市外送員車禍17天42件 警納舉發違規項目
2019-10-18 15:00中央社 台北18日電
外送員安全引關注，台北市交通大隊今天與平台業者座談，達成替新進人員辦交通安全課程等共識。警方統計從10月1日至昨天，外送員車禍共42件，近期將納入違規舉發項目註記。
北市警局交通大隊今天邀請外送平台參加交通安全座談會，Uber Eats等6家業者皆派員參與。
交大事故處理組組長林洸賢受訪時表示，與業者座談後，達2項共識，包含新進外送員說明會應納入交通安全教育課程、業者審核新進外送員應參考個人交通違規紀錄並定期稽核資格。
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他說，業者提及會把交通安全駕駛教育納入外送員講習課程，也會透過管道推播提醒外送員注意交通規則。
北市警方指出，從10月1日起處理交通事故時，增加「外送平台外送員」註記，預定從下星期開始，若外送員有紅燈右轉、行駛人行道等違規狀況，遭員警舉發，員警開單時也會特別註記為外送員。
警方統計從10月1日至17日止，外送員發生交通事故，共42件，造成2死、42傷，包含一名外送員及民眾死亡；分析肇事原因分別為未注意車前狀況、未依規定讓車、駕駛為閃避而失控。
警方表示，外送員車禍事故年齡層，以18歲至25歲最高，研判可能是缺乏駕駛經驗或防禦觀念，加上為搶單、趕時間，常發生超速、違規轉彎、看導航不看路況、闖紅燈等危險駕駛行為，導致發生車禍事故，呼籲外送員應遵守交通規則。
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