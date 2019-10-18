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他拍到外送員逆向等紅燈 網友看後照鏡：你也違規

2019-10-18 10:09聯合新聞網 綜合報導

有網友開車看到一名外送員違規逆向等紅燈，他拍下照片PO網卻引起其他網友質疑開車使...
有網友開車看到一名外送員違規逆向等紅燈，他拍下照片PO網卻引起其他網友質疑開車使用手機。 圖／翻攝自爆廢公社
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現在外送競爭激烈，路上隨處可見外送員奔波送餐，為了能多搶單多賺點錢，有些外送員不惜會搶快違規，也因此近來外送員事故頻頻。有網友在臉書上PO出一張照片，一名外送員疑似跨越雙黃線逆向停等紅綠燈，讓原PO看了感嘆「錢要賺生命也要顧啊」。不過照片一PO出來，卻有人質疑原PO開車時為何還能使用手機拍照，網友留言引起兩派不同看法激辯。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出的照片可看到，一名外送員騎著車就停在他的車旁在停等紅綠燈，但從後照鏡能發現這名外送員疑似違規跨越雙黃線，讓原PO忍不住在臉書上寫道「送餐熊貓們，錢要賺生命也要顧啊，逆向停車很危險滴」。

從後照鏡可看出原PO駕駛的車輛是黃色，應該是計程車駕駛，雖然外送員違規，但有網友留言質疑原PO開車使用手機也是違規，「開車用手機也很危險哦」、「職業駕駛在等紅燈時用手機拍照也是很危險的事情」、「開車拿手機笑人家」、「半斤八兩？」、「小黃大哥....你也母湯（不可以）啊」、「五十步笑百步」、「開車用手機，你跟他有什麼不一樣？」

不過也有網友幫原PO說話，「這就停車時拍的啊？哪有開車用手機」、「說不定這個司機用頭戴式攝影機」、「照片當中最大的重點明明就是機車停在逆向，樓主提醒別這樣很危險，如果樓主不用手機拍下來，是要用什麼方法才能傳上來給大家知道這個消息？」

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