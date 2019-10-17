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外送員車禍頻傳 「熊貓」出新招讓網友無言

2019-10-17 18:46聯合新聞網 綜合報導

近來外送員車禍頻頻，知名外送平台祭出新的優惠方案。 聯合報系資料照片／記者林伯東...
近來外送員車禍頻頻，知名外送平台祭出新的優惠方案。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
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近來外送員事故不斷，讓勞動部和各縣市政府忍不住祭出手腕來規範和懲處，知名的外送平台「foodpanda」日前在臉書粉絲專頁推出新方案「外帶自取享7折」，沒想到讓許多網友酸爆「跟外帶有87%像」。

不知是否因為外送員車禍頻頻，「foodpanda」15日在臉書上推出優惠方案，只要指定店家訂餐，就可以享3大好康優惠：首次使用「外帶自取」享7折、免排隊隨到隨取、不需外送服務費。

有網友將這訊息貼到論壇PTT上，標題還寫著「熊貓出新招了 這次連顧客一起承攬」，並諷刺的說「熊貓新招給你打7折，自己的餐點自己送啦，這下出車禍你勞動部怎麼看？連外送員都省了，這招是不是很猛啊？」

許多網友看了這方案後相當不以為然，「這不就預約取餐」、「這樣我自己去買不就好了」、「熊貓這邏輯到底在哪裡？」、「先提高售價再打7折，不是跟直接去店買87%像嗎？」、「這樣還是要賺的話，變店家吸收成本？」、「邏輯就是30%無論如何一定要抽到」。但也有網友幫忙緩頰，「其實熊貓網站本來就有訂餐外帶功能，只是沒人在用，這次應該是出問題後決定推廣這個功能」、「雖然是熊貓在吸收，但金流和提高平台使用會有效果」、「很多店家不收信用卡，為了可以刷卡我會用這個」。

「foodpanda」在臉書粉絲專頁祭出外帶自取可享7折優惠。 圖／翻攝自PTT
「foodpanda」在臉書粉絲專頁祭出外帶自取可享7折優惠。 圖／翻攝自PTT
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