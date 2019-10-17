叫宵夜找到另一半？她遇見超可愛外送員下一秒糗爆

2019-10-17 17:28 聯合新聞網 綜合報導



一名女大生與室友分享自己叫外送時意外遇見可愛的送餐員，沒想到這段對話透過對講機一字不漏的被外送員聽到，讓網友們歪樓「快把握機會」、「閃光get？」。外送員示意圖。 報系資料照／記者蔡翼謙攝影 分享 facebook

越來越多人投入外送市場，其中也不乏正妹帥哥外送員引發關注。一名女大生分享自己叫外送時意外遇見可愛的送餐員，和室友提起時卻意外接到方才這名外送員的電話，原來自己與室友的對話透過對講機一字不漏的被外送員聽到，讓她尷尬的大笑，不過這段經驗卻讓網友們歪樓「快把握機會」、「閃光get？」。

女大生在Dcard分享自己日前叫外送，外送員竟然是個可愛的女孩，讓她在接過食物後欣喜若狂的跟室友們分享「外送員超可愛的啦！以後都這時間叫這家吃說不定都是她送」，語畢就接到方才那位外送員打來的電話，室友們還爭先恐後的搶著接電話，未料對方卻告訴她們「你們的對講機是不是沒關好，因為在樓下的對講機都可以聽到你們講話的聲音」，讓一行人只能尷尬地大笑。

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丟臉的事還沒完，之後原PO將這可愛外送員的電話存下，想著若之後對方打來就知道，卻沒想到存了電話會一起加對方的line，方才的外送員也line了她一個問號，讓她再度尷尬的無地自容，只能立馬把對方的line刪掉。不過這段插曲卻讓網友們羨慕的敲碗續集，認為這完全是脫單的好機會。

遇到可愛外送員的經驗讓不少網友羨慕，不過也有人感嘆「要是男女互換就是變態了」，「為什麼我叫外送都是大叔」，笑稱原PO討論對方長相被聽到實在太糗，另有網友預言會掀起「外送get另一半」、「加外送員line脫魯」熱潮，大讚現在很多外送員顏值高。