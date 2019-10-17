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上班自由？外送員控訴：排班看績效 倒數計時器逼人

2019-10-17 16:24聯合新聞網 綜合報導

美食外送員為搶快車禍頻傳，也引發平台與外送員間的勞雇爭議。 聯合報系資料照／記者...
美食外送員為搶快車禍頻傳，也引發平台與外送員間的勞雇爭議。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
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外送市場興起，在近日發生多起車禍意外後，外送員的職安問題引發社會關注。即使勞動部日前認定foodpanda、Uber Eats兩家平台與外送員為雇傭關係，業者仍堅稱與外送員之間為承攬制。然而foodpanda強調外送夥伴上班時間自由，也可兼差，卻被自家外送員跳出來反駁。

一名foodpanda外送員接受《TVBS新聞》採訪時表示，公司聲稱隨時可以接單，並能兼做其他公司業務，並非實情。他透露，外送員接單其實是排班制，一周前就得確定班表，並非想接就能隨時上陣，而且禁止兼差同類型的工作，等於不能同時在其他美食外送平台接單。

再者，排班還會依出缺勤和假日上線時數分成6組，組別越前面就能越早選班。相反的，若是出缺勤較不理想，例如連3周排班後未上線接單達4次或未達20%，就會被剔除合作。

除了班表不如公司所說的有彈性，送餐時還有計時器增加外送員壓力。受訪者指出，foodpanda設有倒數計時器，從接到單開始倒數，送餐過程中只要時間歸零就會鈴聲大作，至少響15秒才會停。這種催促的聲音，不只對外送員是種干擾，也造成無形的心理壓力。

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