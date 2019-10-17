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將研議外送法規 國發會著眼新經濟

2019-10-17 14:19台灣醒報 記者張元融╱台北報導

時代力量立委徐永明17日赴國會經濟委員會，質詢國發會主委陳美伶。（photo b...
時代力量立委徐永明17日赴國會經濟委員會，質詢國發會主委陳美伶。（photo by張元融／台灣醒報）
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國發會新創法規調適平台過往處理過Uber爭議，結果是計程車業者與新創業者都不高興，立委徐永明17日質詢國發會主委陳美伶表示，面對食物外送平台，希望國發會有更積極的作為。陳美伶表示，不該拘泥於契約屬性的細節，應從更高層次探討法規，「在新經濟模式之下，怎麼樣保障人員的安全、權益。」

本週討論新創法規

近日勞動部針對「要求業者替外送員投保足夠的商業保險」，正研究德國案例，修法增加「類勞工」性質空間的做法。徐永明表示，「創新產業」這一塊由國發會的新創法規調適平台主導，過去曾研討過食品安全議題，但還未討論美食外送平台，國發會將在美食外送平台議題上扮演何種角色？

「當新經濟模式與現有法規衝突時，由新創法規調適平台專門研討。」陳美伶說明，若可從現有法規解決，將會直接建議相關部會修正或解釋法規，若現行法規不足，則提出政策建議。國發會已討論過「共享停車」等27個共享經濟議題，但美食外送員到底適不適用勞基法尚未開始討論，「本週已排定會議，將與相關利害關係人深度討論。」

陳：保障安全與權益

徐永明追問，國發會針對此議題前的基本態度為何？陳美伶說明態度，應從勞工人員安全與工作條件的角度考量，而非單純的僱傭或承攬契約關係。不該拘泥於契約細節，要從高層次來看，「新經濟模式之下，怎麼樣去保障人員的安全、權益。」徐永明補充，WEF認定台灣是四大創新國，台灣怎麼處理這件事，世界都在看。

據《中央社》報導，陳美伶受訪時說：「現今的新創工作型態完全顛覆過去的定義，需要努力去思考各方都能接受、又兼顧當事人權利的法規制度。」

兩部會應共推行動支付

此外，徐永明此次質詢也關注到兩部會欠缺協調的情形。經濟部1日指出，考量到夜市的行動支付仍不普及、攤商沒有相關設備，夜市券政策未納入電子支付。

然而，國發會去年的廣告《加速行動支付普及》，產業處長卻表示「全台夜市均已導入行動支付。」徐永明建議，既然國發會正在推行動支付了，若加入經濟部的夜市券，兩部應做協調。

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