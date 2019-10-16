外食族進化！肚餓免出門 外送族行為模式大揭密

2019-10-16 12:52 DailyView網路溫度計 綜合報導



享受吃美食不用外出的便利性，外食族逐漸進化成外送族。 聯合報記者侯永全／攝影 分享 facebook

在美食外送平台進入台灣前，餐餐在外的「外食族」早已存在，餐廳外送餐點也行之有年，為何當這些外送平台在近年一一崛起，依舊造成一股「爽吃旋風」？現在就讓DailyView網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查挖掘，導致「外食族」演變成「外送族」的主要原因為何，主要是哪些人改變最有感、最愛用外送平台呢？讓我們繼續看下去～

外食族進化成外送族！網路討論度直線上升

「外食」與「外送」這兩個概念早不稀奇，從《KEYPO大數據關鍵引擎》搜集出的資料可以看到，近兩年（2017/01/01~2019/09/23）幾乎每天都有一定的討論聲量，但約從去年（2018）中開始，外送平台的紛紛崛起，造成「外送」網路討論度開始出現一波又一波的高峰，直到2019年之後，討論聲量更是以倍數成長，遠遠超過「外食」。隨著外送服務的普及率增加，網友也更熟悉、更愛用這項服務，儼然已成為現代人日常生活中不可或缺的角色。

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「外送族」神秘行為模式大揭密！沒想到還有這些理由

外食族→外送族的原因底加

現代人多外食不稀奇，近年「外食族」更進化為「外送族」，待在辦公室裡或家裡動動手指，就可以輕鬆耍廢、期待美食上門！

基本上，外送服務受歡迎的原因當然是「方便」啦！畢竟不需要特別整裝出門、更能減少排隊時間（排也是別人在排），根本是懶人福音～另外，隨著合作商家越來越多，從知名連鎖品牌到在地老饕才知道的地方小吃，通通都可以在外送平台上找到，多樣化的選擇也讓喜歡嚐鮮的吃貨們，一用就回不去啦～

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哪些時刻最想點外送

網友們在什麼時候最想叫外送呢？既然都說是懶人福音了，那麼不管是追劇追到哭花妝無法離開房門、就算女友生氣也不願中離遊戲辜負隊友，還是因為天氣太冷、太熱、太濕、個性太怕生(?)而不想出門的居家宅宅們，待在室內根本就是叫外送的好時機啊！

除此之外，加班後拖著疲累的身軀，看著冷清街道摸著空洞肚皮的可憐蟲們，也終於能夠選擇超商以外的食物，到家後趴在床上打開APP，接著沖澡放鬆一下，就能等待熱騰騰的食物來到面前，實在是人生最幸福的事情之一！

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選擇障礙想拓展新鮮貨

網路上有不少人提到，喜愛外送服務的原因是想要「拓展新鮮貨」！摸摸良心，你是否也吃膩了家裡巷口的雞排、滷肉飯呢？每天吃飯總是那一百零一家固定餐廳輪流點單，簡直從嘴巴膩到內心深處。

但外送服務發達後，只要點開APP，就能看見許多不曾品嚐過的美食及店家，對於喜歡挑戰新口味的人來說是愛不釋手，相信已經存了不少口袋名單，期待著下一餐要點什麼囉！

最近收入比較多

更特別的是，還有很多網友最愛在「多了一筆收入」時點外送來享用！辛苦賺錢總是要好好犒賞自己，尤其如果工作獎勵獲得獎金、零用錢，更想好好吃一頓了！

現在外送平台上可不只有粗茶淡飯，不管是知名連鎖餐廳的小籠包、酸酸辣辣受歡迎的泰式料理，還是鋪滿豐富餡料的義式手工窯烤披薩、燉飯、義大利麵，只要你願意下訂單，時間距離都阻止不了你想花錢吃好料、慰勞自己的衝動。

宅宅們的最愛～但是！愛用的不只宅宅

除了上班族是外送服務的大宗族群外，那你知道還有哪些人很愛叫外送嗎？

俗話說「民以食為天」，不管你的角色是上班族、宅宅或是誰的另一半，對吃無法將就的你想必早已離不開外送美食。你是否曾因為不小心忘了對方的生日，被外送甜點神救援過；是否需要進補卻懶得親手燉湯，只拿出手機呼叫外送員就吃得飽飽～

離不開家的宅宅們叫外送已經不稀奇，對新鮮事物接受率高的大學生也不在少數，厲害的是，外送族事實上可是比你想的範圍更大！

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不想煮飯的小家庭

現代的家庭型態多是以3~4人左右的小家庭，若要在家開伙不好控制煮飯量，等工作下班後也已經很晚了，所以也成了外送平台的常客，不煮飯照樣能在家吃好料，進行一頓溫馨的晚餐時光。

需要刷卡的人

行動支付逐漸普及，許多人喜歡使用電子化的金融服務，減少攜帶現金的麻煩，但畢竟不是所有店家都有配合行動支付，因此具有刷卡付費功能的外送平台也是外送族的誘因。

孕婦進補救星

大腹便便的孕婦行動不方便，而臨盆之際她們最需要的就是好好的休養，如何吃得好吃得巧就成了難題，這時候外送員就成了她們的進補救星，媽媽跟寶寶在家也能享受到營養豐盛的餐點。

外送平台仙女般降臨～網友生活神奇5大變化

俗話說善用科技能夠讓人們的生活更美好，那麼外送服務對網友來說有哪些「回不去」的改變呢？

辦公室菜鳥也許在心裡歡呼「終於不用再幫忙訂便當了！」，邊緣人小明則偷偷竊喜不用再被無聊的路人嘲笑一個人吃飯，至於每天加班到爆肝的社畜們會因為吃到熱騰騰的宵夜而感動到淚流不止...這些轉變是否也讓你心有戚戚焉？

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紙本、電話訂餐→APP一鍵叫餐

在外送平台不發達的時期，若想遠端訂購餐點，往往是採用電話點餐，缺點就是容易遺失商家電話、無法即時更新菜單等，而且繁忙時段總有口誤、聽錯、漏單等情況——但使用APP訂餐後，不僅不需再收集餐廳menu，APP上也能瀏覽全部菜單，而送出訂單前還能讓消費者重新檢視餐點是否有誤，買賣雙方都多了一層保障。

一個人隨便吃 →一個人也能吃得很豐盛

如果你喜歡一個人享受美食，卻又對某些不友善的眼光感到厭煩的話，那該怎麼辦呢？現在你不需要再委屈自己只能找家小店隨便吃吃，只要在家裡動動手指，就能夠將美食送到家，讓你一個人也能吃得很豐盛，每一口都是幸福的滋味～

外送選擇少→多元選擇

以前有外送服務的店家多是大型連鎖品牌，例如手搖飲、速食店等，選擇較少，但外送平台崛起後，不管你是想吃碗簡單的乾麵配貢丸湯、有滿滿餡料的熱壓吐司，還是嘴饞想來一份冰涼爽口的豆花…只要下載了APP，簡直是「一機在手，希望無窮」啊！

不知道吃什麼→網友好評在這裡

外送選項太多讓你暈頭轉向嗎？只要點開APP，你就可以看到其他網友對這些美食的評價，只要跟著網友與外送平台的推薦就不怕踩雷，當然你也可以在用完餐後留下你的心得感想，成為其他顧客的參考。

加班只能吃超商→外送好料更讚

加班或上晚班下班後找不到東西吃，每次都只能吃泡麵嗎？只要使用外送服務，你的選擇不再只有微波商品或宵夜鹽酥雞，點開APP找找還有哪些商家還在營業，忙碌的身心就靠著外送美食來療癒吧！

對外送平台的期許～如果能實現就太完美了

現在外送食物種類已經百百種，但網友的胃口可沒有滿足的一天，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查2018年09月28日到2019年09月27日，一年之中出現的關鍵字雲，可以看到「過年」、「颱風」、「全家」、「品牌」與「排隊」等聲量高的話題。

不少網友期待外送服務可以在年節成為婆婆媽媽的好幫手，或是在颱風天成為超級救援隊，也建議提供代排服務，為顧客省去排隊買東西的麻煩；那在服務方面外，網友也希望外送平台可以與全家等超商、其他品牌聯名合作，不只食物配送更方便，也能發展專屬聯名商品的商機，相當令人期待！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年01月01日至2019年09月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『外送平台』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」