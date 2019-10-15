外送員搶快內幕曝光 他發文2000字嘆：制度不合理

2019-10-15 20:47 聯合新聞網 綜合報導



近日一名兼職美食外送員的網友寫下2000字的真心話，將這個職業的辛酸內幕分享給所有人，讓網友直呼「真的辛苦了！」 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

國慶連假一連發生兩起美食外送員機車事故，造成2人死亡，昨（14）日又有一名老翁穿越路口時因沒走在斑馬線上，被迎面駛來的美食外送員撞上，結果傷重不治，引發大眾開始關注外送員的職安問題。近日就有一名兼職美食外送員的網友在爆怨公社寫下2000字的真心話，將這個職業的辛酸內幕分享給所有人，也讓網友直呼「真的辛苦了！」

原PO在文中提到，最近看到很多關於美食外送員的負面新聞，比如說都用命在拚、腦子只為了想賺錢搶單而危險駕駛、為了貪圖方便違規停車、不喜歡走上樓梯送餐、對客人不友善等，他表示的確有些人的問題不小，但並不代表所有人都如此，根本也沒有新聞上說的EQ那麼低。

原PO也揭露了美食外送員不為人知的辛酸，例如當一個外送員要將餐點從A點送到B點時，會先碰上3個關卡，包括餐廳出餐時間問題、客人地點相關問題以及系統判斷問題，而且外送員在到達餐廳這段路程是沒有錢賺的，當你接單並到達餐廳取餐時，才是真的確認，這時系統就會秀出客人位置，距離都不一定時近時遠，但常常會面臨自己已經先到餐廳但是餐點根本沒有好，快的時候可以馬上拿走，但慢的時候等半小時都不意外。

此時外送員就會有「送餐延遲」的可能，但是店家也有話要說，有時系統會告知店家還有10分鐘準備時間，但沒想到外送員2分鐘就到店了，此時外送員已經到達卻不能按確認取餐，但也因為還沒按下「確認」，系統就沒辦法判定你是否已抵達餐廳，所以當拿到餐點的時間越慢，就會壓縮到送餐給客戶的時間。

此外，也可能會遇到「導航定位跟客人所在地有誤差」，和系統顯示目地在台北市，但客人卻突然傳訊息告知他人在新北市等等的問題，這樣都會造成系統判斷「送餐延遲」。

原PO更指出關鍵，當你收到太多「送餐延遲」的通知時，外送員可能會先被暫時停權，甚至系統還會去比較你是否跟其他業務的送餐平均值落差太多，這才是為什麼很多人會騎快的原因。他也強調自己並非要合理化，也覺得這樣的制度很不合理，但這是需要改善的，外送員也非大家所想像的那種輕鬆賺很多，不用腦只會衝的一群人，只不過是為了生活，不然誰不想吹冷氣爽爽過。

PO文一出後立刻引來網友熱議，許多人為原PO加油打氣「加油！安全第一」、「辛苦了！這個行也真的不是我們想像中的那麼簡單啊」、「謝謝你的解釋」、「我是正職加兼職外送員的3寶爸，真的不能在同意你更多」。最後原PO也感性直言「寫這些只不過是有感而發，希望大家不要對外送員有誤解，也希望大家都能夠平安，不管是哪個平台的，大家都是辛苦人，只能為了自己的目標努力前進」。