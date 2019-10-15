助外送員組工會 營業機車保附加險

2019-10-15 16:43 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



勞動部日前已訂定出的「食物外送作業安全指引」，要求美食外送平台爲外送員保第三人責任險、意外險，民進黨台北市議員許淑華15日表示，應強制業者每年再多付2000元，更具實質保障的「營業機車附加險。」立委黃國書則說，勞動部將雙法認定為僱傭關係值得肯定，但後續還規範勞動條件、協助組工會。

外送員權益被看見

國慶連假期間的2起外送員車禍致死事件震驚社會後，勞動部14日初步勞檢結果認定Foodpanda及Uber Eats與外送員屬「僱傭關係」，「業者與外送員的契約關係一旦認定為僱傭關係後，外送員就得受到勞基法的保障。」當日，又發生一起外送員撞死行人的交通事故。

本身已有一份正職工作、把外送當兼差的Uber Eats華先生表示，為了讓客人在時限內拿到餐點，路上趕路有時候會特別急，若發生危險是沒有保障的，有同事早上工作發生車禍，或出勤撞到名貴汽車，因為是打工，這方面沒有保障到。

「希望勞動部為我們做該做的事情。」另一位Uber Eats外送員Garry則說，在路上常看到同行發生意外，得知保險無法理賠後，感受到這是「高風險行業」。他認為，平台業者是在藉著「合作夥伴」（承攬關係）之名，撇除「僱傭關係」。經過這幾天意外事件，希望外送員權益能被看見。

協助外送員組工會

「新興工作型態不斷在變化，政府應提供非典型勞工足夠的勞權保障。」針對14日勞動部宣布「外送平台勞雇雙方屬於僱傭關係」，黃國書肯定說，這是政府落實保障勞工權益的具體表現。然而，確認雇傭關係只是起點，將來還有「事故、受傷的賠償機制」、「薪資與勞動條件的規範」等待討論事項。

黃國書對勞動部列出5點訴求：1.全台實際營業的外送平台共有7家，應一家一家去逐一釐清平台與外送員的勞資（契約）關係；2.輔導平台業者符合勞基法規範；3.呼籲縣市政府硬起來捍衛外送員權益，嚴懲不守法業者；4.盤點相關法規，提出必要修法；5.協助外送員成立職業工會，讓工會與資方協商出具有產業特殊性的勞資協議。

營業附加險更具保障

「政府應強制外送平台每天多付4元，為外送員加保營業機車附加險。」許淑華表示，她的辦公室助理也很喜歡叫外送、常與外送員聊他們的工作處境，上個月在接獲多起外送員陳請，意識到問題的嚴重性，就已公開呼籲勞動部將「投保營業機車附加險」納入規範，並發函各縣市政府，強制平台業者執行，「這只是一紙行政命令而已，並不難。」

勞動部：僱傭關係

對此，列席記者會的勞動部勞動關係司科長許根魁回應，若外送員有成立工會的需求，勞動部會以相關輔導措施協助。至於是否將營業機車附加險納入食物外送作業安全指引裡，職業安全衛生署會再積極處理。

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