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美食外送員權益 台南3原則輔導稽查

2019-10-15 14:10中央社 台南15日電

社會近日關注美食平台外送員勞動權益問題，台南市長黃偉哲今天在市政會議中指示「限期輔導、全面稽查、持續追蹤」3大原則， 要求勞工局加強查察。

黃偉哲表示，美食平台外送員勞動權益分為兩個層次，包括身分待遇及勞動條件，因應這項新興行業，中央已定位為僱傭關係。他已指示勞工局清查台南市有外送服務的商家，除與業者溝通之外，該稽查就稽查。至於外送平台要求準時送達，致使外送員為趕時間送餐而超速甚至發生交通事故的情形，請警察局在交通安全宣導及第一線查察執法要更加強。

台南市政府勞工局指出，台南市目前有Uber Eats（優食）及foodpanda兩家美食外送服務平台，昨天已啟動檢查訪談工作。Uber Eats在台南的辦公室共有2名員工；foodpanda在台南的辦公室共有10名員工，主要負責廠家簽約行政業務，員工皆屬僱傭關係，適用勞基法。勞工局已邀請兩家平台業者代表至市府說明送貨員僱傭關係等機制現況。

台南市工局指出，許多送貨員因白天正職工作、晚上兼差送貨，精神不繼造成危險的情形，也將納入輔導重點。

勞工局指出，將採取3項措施，包括鼓勵外送人員成立工會或加入現有工會；函請中央儘速完備相關法令；及會同警察局、法制處等組成宣導小組，主動到事業單位說明交通安全、勞動條件、法律扶助等業務。

勞工局警察
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