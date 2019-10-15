北市外送員車禍13天30起 警方將邀業者座談

2019-10-15 12:22 中央社 台北15日電



外送員車禍案頻傳，台北市警察局交通警察大隊今天表示，統計台北市外送員1日至13日共發生30起交通事故，釀1死20傷，18日將邀外送平台業者舉行交通安全座談會，提升行車安全。

國慶連假期間接連發生兩起外送員車禍事故，引發社會關注。交通警察大隊今天發布新聞稿表示，為分析外送平台外送員交通事故發生原因，以及研擬防制相關對策，自10月1日起在道路交通事故E化資訊平台上，已新增「外送平台」特殊註記，藉此掌握、分析相關事故原因。

根據平台統計建檔資料，1日至13日台北市外送平台外送員交通事故共計有30案，造成1人死亡、20人受傷，平均每天發生2.3件事故。

交通警察大隊指出，上述30案的外送員均騎乘機車，其中11案的外送員年齡為18至25歲之間；由於北市交通事故發生件數及死傷人數最多族群即為年輕機車騎士，隨著外送平台新興行業興起，年輕機車族群大量投入外送行業，已逐漸成為交通安全隱憂。

分析年輕機車族群肇事原因，主要為未注意車前狀況、超速失控、未依規定讓車、駕駛失控、未依規定減速，多和速度管理有關，但外送平台外送員為爭取業績、分秒必爭，更易造成事故發生。

為提升外送員的行車安全，交通警察大隊表示，18日將邀集外送平台業者召開交安座談會，希望透過業者制度層面，加強相關交通安全教育，減少事故發生。