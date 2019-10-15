親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
食物外送員之死
張忠謀出使APEC
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

勞檢處：Uber Eats與Foodpanda16日未提資料將罰

2019-10-15 12:21中央社 台北15日電

勞動部認定平台業者Uber Eats與Foodpanda與外送員屬僱傭關係，台北市勞檢處今天表示，業者若明天傍晚5時前未提供出勤紀錄、勞工名卡及工資清冊，最高可罰175萬元。

至於桃園市，勞檢處指出，經過查驗，業者在管理上共有職業安全衛生等7項缺失，市府將發函限期改善。目前相關的罰款金額都尚未確定，將等收到業者補件後，再統整裁量罰款金額。

台北市勞動局勞動檢查處昨天勞檢Uber Eats、與Uber Eats合作的易得貨運公司，以及Foodpanda，認定Uber Eats、Foodpanda與外送員為僱傭關係，業者違反勞基法及職業安全衛生相關法規，而易得與外送員不具實質從屬性。

勞檢處長江明志今天告訴中央社記者，已要求UberEats與Foodpanda明天傍晚5時前提供勞工出勤紀錄、勞工名卡及工資清冊，若全數未提供，可罰新台幣13萬元以上、175萬元以下罰鍰。

勞基法第7條規定，雇主應置備勞工名卡，違者可罰2萬元以上、30萬元以下罰鍰；第23條規定應置備工資清冊，違者可罰2萬元以上、100萬元以下罰鍰；第30條規定應置備出勤紀錄，違者可罰9萬元以上、45萬元以下罰鍰。

江明志也表示，Uber Eats未替外送員投保勞保，也未給罹災者家屬喪葬費與死亡補償，違反勞基法第59條，「假設沒給補償，就會開罰」， 依照罰則，可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

另外，Uber Eats違反7項職業安全衛生相關法規、易得違反6項、Foodpanda違反9項，江明志說，已要求業者限期改善。

桃園市部分，市政府勞動檢查處長周賢平表示，由於業者未在職業災害發生8小時內通報市府勞動局所屬勞動檢查處，涉嫌違反職業安全衛生法第37條第2項規定，將依同法第43條第2款處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

至於未替罹災者投保勞工保險，涉違反勞工保險條例第6條第1項規定部分，周賢平說，將另移請勞動部勞工保險局依法辦理。市府勞動局職業災害個案管理員也將主動對罹災者家屬辦理後續職災慰助事宜。

UberFoodpanda勞檢
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

影／外送員拚趟獎制、搶疊單 勞動權益卻無保障

2019-10-15 12:59

美食外送員營業用機車險 金管會研議由公司投保

2019-10-15 13:13

美食外送員稍遲到 林右昌喊話：要有同理心別太苛責

2019-10-15 12:40

北市外送勞檢結果 最快周五出爐

2019-10-15 11:36

勞動部今起突襲勞檢食物外送平台 下波瞄準新經濟平台

2019-10-15 11:19

蘇貞昌：不容強勢雇主剝削弱勢外送員

2019-10-15 11:18

台北市外送員交通事故 平均每天2.3件

2019-10-15 11:16

外送員之死 林佳龍：落實交通執法

2019-10-15 11:15

外送員之死 許銘春：屬僱傭關係 違規業者最高罰170萬

2019-10-15 10:36

外送員不用怕成「勞保孤兒」！專家指點「這2險種」不可不保！

2019-10-15 10:21

外送員車禍急回報！對方冷回「1句話」 網友：清醒點

2019-10-15 10:11

影／外送事故頻傳 時力呼籲政府嚴查開罰假承攬

2019-10-15 10:10

確外送員假承攬真雇用 蘇貞昌：勞動部不能再憂讒畏譏

2019-10-15 09:35

交通論壇：政府莫為管理 強找現有法令束縛新產業

2019-10-15 09:24

5天內3死亡車禍！ 機車外送員撞死違規穿越馬路老翁

2019-10-15 09:02

美食外送為僱傭 律師：用牛刀管理將打擊新創產業

2019-10-15 08:29

勞部定調 外送員適用勞基法

2019-10-15 01:01

看問題／科技造成新服務模式 法令要快快跟上

2019-10-15 01:01

強制業者加保外送員意外險 擬入法

2019-10-15 01:00

韓陣營關注外送員勞權 朱立倫建議組工會

2019-10-15 00:41

勞檢認定foodpanda、Uber Eats假承攬真雇傭

2019-10-15 00:37

勞動部擬強制外送業者 加保意外險

2019-10-15 00:35

美食外送員車禍受傷 又三起

2019-10-15 00:29

業者：與外送員簽承攬契約 非雇傭關係

2019-10-15 00:22

血汗外送員…搶快衝量 吃飯攪沙 出事倒貼

2019-10-15 00:17

看問題／外送員3天2死之後…勞檢火速？落實職安慢半拍

2019-10-15 00:12

又見美食外送員車禍 一外送員與機車擦撞

2019-10-14 22:46

外送員車禍亡 北市勞檢業者涉違反7項職安法規

2019-10-14 21:06

一堆竹科工程師跑去當外送員？ 網曝真心話：自由多了

2019-10-14 21:00

外送員勞安問題頻傳 台南市建議參加這些工會

2019-10-14 20:28

影／熊貓外送員遭闖紅燈廂型車撞飛 連車輪都撞斷

2019-10-14 20:12

又一起美食外送員車禍 女騎士手腳擦傷

2019-10-14 20:09

一個外送員心聲 蹲路邊吃飯用勞力時間換錢

2019-10-14 19:29

餐飲外送員死亡車禍 桃園勞動局：確認雇傭關係開罰

2019-10-14 18:52

勞動部認定：Foodpanda、Uber Eats「假承攬、真雇傭」

2019-10-14 18:41

外送員之死 韓陣營：應研訂非典型勞工保障法

2019-10-14 17:58

4天2死！外送員是承攬還是僱傭制 到底誰來管？

2019-10-14 16:04

外送員車禍死亡 北市勞檢外送平台

2019-10-14 15:37

勞動部：平台業者應替外送員投保 並負擔保費

2019-10-14 14:42
看更多

熱門文章

勞動部認定：Foodpanda、Uber Eats「假承攬、真雇傭」

2019-10-14 18:41

一堆竹科工程師跑去當外送員？ 網曝真心話：自由多了

2019-10-14 21:00

「相信小英博士論文為真的舉手」 國立大學校長一片靜默

2019-10-14 19:51

外送員車禍急回報！對方冷回「1句話」 網友：清醒點

2019-10-15 10:11

一個外送員心聲 蹲路邊吃飯用勞力時間換錢

2019-10-14 19:29

【重磅快評】一封「被遲到」的外交部最速件電文

2019-10-14 14:43

F-16戰機構改延宕 空軍首度向立法院坦承原因

2019-10-15 08:57

5天內3死亡車禍！ 機車外送員撞死違規穿越馬路老翁

2019-10-15 09:02

4天2死！外送員是承攬還是僱傭制 到底誰來管？

2019-10-14 16:04

國軍戰鬥部隊苦 七種部隊至今編現比低於8成

2019-10-15 09:01

台南立委一選區選情膠著 「顏家班」確定不缺席

2019-10-15 08:20

同黨議員女兒披民眾黨戰袍挑戰三重 余天這樣回應

2019-10-14 16:55

沈富雄提兩岸新論述：具中國連結的兩國關係

2019-10-14 14:23

【即時短評】「芒果乾」不香了嗎？

2019-10-14 14:53

韓國瑜民調落後 朱立倫：選戰不能單靠同溫層

2019-10-14 16:19

勞檢認定foodpanda、Uber Eats假承攬真雇傭

2019-10-15 00:37

三重「綠」分裂？ 民進黨議員女代表民眾黨戰余天

2019-10-14 13:52

又一起美食外送員車禍 女騎士手腳擦傷

2019-10-14 20:09

韓國瑜正式請假參選「為了中華民國不惜粉身碎骨」

2019-10-15 11:55

韓國瑜行程曝光？ 管碧玲：安排蠻「沾醬油」

2019-10-14 21:35

韓國瑜要打贏2020大選 他建議韓粉先閉嘴

2019-10-15 09:04

銳鳶無人機維修費倍數暴增 頻摔機現剩26架可用

2019-10-15 09:01

確外送員假承攬真雇用 蘇貞昌：勞動部不能再憂讒畏譏

2019-10-15 09:35

美食外送為僱傭 律師：用牛刀管理將打擊新創產業

2019-10-15 08:29

批韓國瑜請假邏輯不通 蘇貞昌：你還要再上當嗎？

2019-10-15 09:34

看問題／外送員3天2死之後…勞檢火速？落實職安慢半拍

2019-10-15 00:12

再談賀電 謝長廷批媒體把外交成績糟蹋成烏龍是自虐

2019-10-15 11:18

中火明年如不減四成燃煤 盧秀燕：有權不發操作許可

2019-10-15 07:22

我國後備部隊號稱230萬人 作戰能力堪慮？

2019-10-15 09:07

勞部定調 外送員適用勞基法

2019-10-15 01:01

國民黨彰化縣內訌 欲開除前立委陳杰黨籍

2019-10-14 15:30

勞動部認定僱傭關係 外送員須七休一、超時給加班費

2019-10-14 19:22

影／熊貓外送員遭闖紅燈廂型車撞飛 連車輪都撞斷

2019-10-14 20:12

恢復退伍上校子女教育補助？ 馮世寬：會努力

2019-10-15 00:46

中選會人事案審查 蒙志成：我若閣揆 不會提名李進勇

2019-10-15 00:38

又見美食外送員車禍 一外送員與機車擦撞

2019-10-14 22:46

大巨蛋審議通過是選舉考量？ 柯文哲：我又沒有要選舉

2019-10-15 10:04

外送員之死 許銘春：屬僱傭關係 違規業者最高罰170萬

2019-10-15 10:36

韓國瑜今起請假拚大選 從南邊出發

2019-10-15 11:53

血汗外送員…搶快衝量 吃飯攪沙 出事倒貼

2019-10-15 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top