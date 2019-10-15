外送員車禍急回報！對方冷回「1句話」 網友：清醒點

2019-10-15 10:11 聯合新聞網 綜合報導



外送員之死，引發美食外送平台與外送員間勞雇爭議，勞動部昨勞檢後，認定Uber Eats、foodpanda和外送員為「假承攬，真僱傭」。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

美食外送平台近來崛起，但勞資、消費糾紛頻傳，近5天內發生第3起外送員死亡車禍，引發各界關注。近日有網友指出，自己在外送時不小心遇上車禍，而在他回報過後，公司給予的回應讓他當場心碎，直呼「真的沒保障！」

一名網友在臉書專頁《靠北熊貓》發文，表示自己在外送時遇上交通事故，當下馬上連絡公司回報派單的狀況，沒想到對方收到原PO車禍的消息後後，並不是先慰問身體狀況，而是回覆「那餐點是沒事對嗎？」，他見狀也無奈回答「嗯」，最後對方僅詢問轉單派遣其他同仁去和原 PO取餐，讓他相當心碎。

原PO坦言，「做顧佣制，沒保障。發生事故的當下，回報派單的結果就是這樣。邊詢問餐點還在嗎？還可以送嗎？邊關心你還好嗎？如果今天手斷掉了，昏迷了之類的，你還要顧餐點嗎？免洗筷大概就是得到這種回答，重要的是餐點，不是你的人。一邊撫慰你，一邊想讓這餐繼續送下去」。

該貼文吸引許多網友熱烈討論，不少同行也跳出來感慨，「餐點比外送員重要阿」、「你不是員工，當然顧餐不顧人」、「不缺外送員，外送員是替代品」、「外送員是免洗筷！」。不過也有人為回報員說話，表示「雖然你車禍我覺得值得同情...但派單處理方式我覺得沒有錯啊」、「痾不然勒？派單看起來是張老師專線嗎」、「訂單有無完成本來就是派單會關心的事，畢竟這是他的工作，車禍是你個人的事情，可以清醒點嗎」、「我還遇過派單說請先創缺喔」、「應該是公司要關心才對，不關派單員的事」。

事實上，由於近日多起意外，平台業者聲稱與外送員為「承攬關係」，不必投保勞保、也不必給予職災補償，引發外界議論。勞動部北區職安中心昨（14）日會同台北市政府勞檢處，前往foodpanda、Uber Eats 兩家外送平台總部進行勞檢。結果勞動部認定兩家食物外送平台與外送員為僱傭關係，認定業者「假承攬、真僱傭」，須替外送員加保勞保、且在期限內給予職災補償。