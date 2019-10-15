韓陣營關注外送員勞權 朱立倫建議組工會

外送員頻出意外，國民黨黨團昨天促勞動部規範平台業者負起責任。記者曾原信／攝影 分享 facebook 餐飲平台外送員交通事故頻傳，藍營昨天紛紛喊話，除了盼勞動部規範平台業者負起相關責任，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團則主張，研訂「非典型工作勞工權益保障法」，確保所有勞權保障；新北市前市長朱立倫建議成立工會或協會，取得平衡談判地位。

立法院衛環委員會召委陳宜民指出，業者將外送員「自行認定」為承攬，等同外送員發生意外，公司可完全置身事外，這些都是消費者與外送員在訂餐、出餐前的隱形成本。勞動部應在最短期間內，研議相關規範。

藍委李彥秀質疑，共享、外送經濟國外已行之多年，也制定相關權益保障法案，八萬名外送員無法納入職業災害醫療體系，出事故後本該由雇主負擔的責任，就轉嫁由社會成本分擔。蔡政府口口聲聲說照顧勞工，卻任由雇主自訂承攬，讓外送員處在極度勞權不平衡的工作條件中。

韓國瑜國政顧問團勞動小組主張立法，確保所有勞工都應享有基本權益保障。若無職業工會，勞動主管機關應主動協助籌組工會；強制業者加保意外險。

朱立倫也建議成立「外送員同業工會」或「某平台配合商鋪協會」，協助個體戶的外送員與店家取得與平台方平衡的談判地位。也要查清在平台方、餐飲商家與外送員之間，收益是否有合理分配與對等議價權。