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業者：與外送員簽承攬契約 非雇傭關係

2019-10-15 00:22聯合報 記者黃筱晴／台北報導

外送平台業者雖聲稱和外送員是承攬關係，但被勞動部認定為雇傭關係。圖／聯合報系資料...
外送平台業者雖聲稱和外送員是承攬關係，但被勞動部認定為雇傭關係。圖／聯合報系資料照片
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國慶假期一連兩起發生foodpanda和Uber Eats外送員交通死亡事故，引發社會關注。由於勞動部已認定雙方屬雇傭關係，後續將詳查業者甚至開罰，對此，業者聲明「和外送員簽訂契約為承攬關係，而非雇傭勞資關係」，對於未來可能增加的營運成本，尚無法估算，需進一步了解後，才能評估後續做法。

Uber Eats表示，Uber Eats台灣登記為資訊科技平台，透過各地多家汽車貨運業者合作，與外送員簽訂服務承攬合約，並提供強制險與第三責任險保障。目前高、屏、桃園地區合作的汽車貨運業者，另有雇主補償險，針對財損、車損、身損提供保障。該公司表示，近期會加速要求合作的汽車貨運業者加強針對外送員生命財產安全的保險保障。

foodpanda則發出聲明，表示foodpanda （富胖達股份有限公司）為台灣本地註冊公司，目前與外送夥伴皆為承攬關係，並提供所有外送夥伴優於法定規範與其他主要同業的保險保障，保險範圍涵蓋死亡、殘廢、第三人體傷、第三人財物損失及超跑事故財物損失，所有外送員在上線前即享有以上保障。此外，也會加強外送員的交通安全宣導。

而針對勞動部初步認定，Uber Eats、foodpanda與外送員的關係是「假承攬、真雇傭」，平台業者應給予外送員勞健保保障，若外送員發生職災，業者也需負起勞基法和職災補償責任。兩家業者均表示，目前正積極進行了解相關規定，至於未來是否會以取消免運、減少優惠、減少外送員，或增加餐廳抽成的方式來因應營運成本增加，業者也都表示目前內部正在研議，可能增加的營運成本也尚無法估算，目前暫無進一步回應。

至於不幸車禍往生的外送員，兩家業者均表示，正積極派專人與家屬取得聯繫，後續會再協助家屬申請相關的保險理賠並提供必要協助。

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