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看問題／外送員3天2死之後…勞檢火速？落實職安慢半拍

2019-10-15 00:12聯合報 本報記者章凱閎許俊偉

食物外送員車禍頻傳，外送員勞權問題也成為勞動部長許銘春昨天在立法院備詢的焦點。 ...
食物外送員車禍頻傳，外送員勞權問題也成為勞動部長許銘春昨天在立法院備詢的焦點。 記者鄭超文／攝影
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美食外送員三天二死，勞動部昨天總算勞檢出事的foodpanda和Uber Eats。但外送員的勞權問題早被討論多時，本報也曾製作「熱議題」點出其食安、交安和職安「三安」問題，但面對外界頻頻呼籲政府應訂定承攬和雇傭關係間的界線標準，無奈等不到標準出爐，外送員車禍案件已接連上演，甚至有人因此葬送性命。

若政府面對爭議，尤其新興產業，政策老是先「停看聽」，總是在人命殞落、被外界痛批後才有作為，不僅是嚴重失職、行政怠惰，也對不起蔡總統口中「最軟」的廣大勞工。

儘管勞動部長許銘春昨天在立委的質詢砲火下，承諾即刻勞檢所有美食外送業者，下午也立即公布認定foodpanda和Uber Eats是「假承攬、真雇傭」。動作看似火速，但其實慢了好幾拍，若勞檢動作能在引發爭議時就積極處置，二名不慎車禍喪命的外送員，很可能就可以拿到職災給付，甚至業者早已在政府要求落實職安，二名外送員根本不會命喪車輪下。

食物外送平台近年來迅速擴大事業版圖，不到一、二年內，國內外送員暴增至八萬多人，加上限時送達、搶單搶快的商業模式，導致車禍頻傳，但這麼多外送員在路上「趴趴走」，密度之高甚至還曾發生Uber Eats與foodpanda外送員相撞，雙雙掛彩的照片在網路瘋傳，公部門卻始終「視而不見」。

本報日前推出的「熱議題」還點出，勞動部去年十一月就曾花公帑委外調查新經濟及新科技對勞工的影響，報告也建議主管機關制定更細膩法規，因應變化萬千的勞動市場，但勞動部一年來「紙上談兵」，連最基本、如何界定雇傭或承攬的原則指引，還要年底才公布。難道非得要再用人命來換政府的積極作為？

另一方面，未來若確認美食平台業者須雇用外送員，業者勢必增加勞健保、勞退的雇用成本，甚至可能將這些成本轉嫁到餐廳業者或消費者身上，取消免運等優惠。消費者在家坐享便利美食，雖涉及餐廳和平台業者，但外送員的勞權成本，理應三方共同承擔，消費者「使用者付費」，也應承擔一定的勞權成本，免（運）費不代表無價，安全更需要成本。

勞動部勞檢職災許銘春美食外送FoodpandaUber
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