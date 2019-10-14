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一堆竹科工程師跑去當外送員？ 網曝真心話：自由多了

一堆竹科工程師跑去當外送員？ 網曝真心話：自由多了

2019-10-14 21:00聯合新聞網 綜合報導

一名男網友在PTT上PO文表示，聽聞許多竹科的工程師紛紛離職跑去當外送員，詢問廣...
一名男網友在PTT上PO文表示，聽聞許多竹科的工程師紛紛離職跑去當外送員，詢問廣大網友「為什麼一堆工程師離職去當外送員了？」 記者林澔一／攝影
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近期美食外送服務崛起，只要下載app隨手一點美食就會直接送上門，而「美食外送員」更成為了新興的賺錢行業，不少人紛紛轉行想分食這塊美食外送商機。日前就有一名男網友在PTTPO文表示，聽聞許多竹科的工程師紛紛離職跑去當外送員，讓他覺得不敢置信並好奇的詢問廣大網友「為什麼一堆工程師離職去當外送員了？」

原PO在文中提到，他近日參加了一場分享會，會中分享到最近新竹有很多工程師跑去當外送員，不怎麼相信的他便求證在竹科當工程師的朋友，結果朋友向他表示「確實如此」，因為唯有高抗壓性的工程師才能成為外送師，最後原PO還說道「有沒有一堆工程師轉職成為外送師的八卦？」

PO文一出後，許多網友紛紛留言認為外送員其實比做工程師好，「講真的外送員比工程師自由多了吧」、「覺得當外送員比當工程師好，工程師壓力太大了」、「一樣的工作時間換成去跑外送的，薪水也不會差到哪去」、「外送員的工時比較正常」、「一樣都輪班不如輕鬆快活點」。

不過也有網友分析，認為原PO指的應該不是工程師，而是「作業員」，直言那應該叫「輪班技術員」、「應該是作業員吧？工程師跑去當外送員不太可能」、「那都是作業員啦，不是外送員」、「作業員離職去當外送員還比較有可能」。

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