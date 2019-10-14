張忠謀再任APEC代表 否認韓找他當副手

2019-10-14 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



蔡總統（左）宣布，由台積電創辦人張忠謀（右）擔任APEC領袖代表。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

蔡英文總統昨宣布由台積電創辦人張忠謀參加亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）擔任領袖代表。張忠謀表示，很高興也榮幸接受這次到智利的任務，他去年就曾在ＡＰＥＣ提出網際網路帶來的數位經濟數位時代，不只是貢獻而且可能帶來失業問題與更嚴重的貧富失均，期待再赴ＡＰＥＣ討論與解決。

今年ＡＰＥＣ將於十一月十六及十七日在智利聖地牙哥舉行，這次也是張忠謀第三次擔任領袖代表。會後他被問到國民黨總統參選人韓國瑜是否曾找他擔任副手？他連著兩次說，「沒有這回事」，他自己也是在報紙上看到的。

張忠謀表示，ＡＰＥＣ今年成立卅年，這卅年中世界貿易增加了很多，網際網路興起非常快，改變了很多人的工作與生活方式，但網際網路帶來的數位經濟數位時代，不只是貢獻而且有問題，可能的失業問題、更嚴重的貧富失均，這次他會有很多機會跟各國領袖討論如何充分利用數位經濟帶來的貢獻及怎麼解決數位經濟帶來的問題。

美中貿易戰近期達成初步協議，張忠謀說，他認為美國總統川普參加ＡＰＥＣ的可能性增加，如川普出席的話，兩人一定會見面。他說美中達成初步的貿易協議，並可能在四、五周當中達成更進一步協議，剛好跟ＡＰＥＣ會議日期吻合，所以他認為川普「參加的可能性增加了」。至於打算與大陸國家主席習近平談什麼，張忠謀說，他會見到習近平，但到現在為止，還沒計畫要談什麼。

蔡總統表示，去年由張忠謀擔任領袖代表，成果豐碩，ＡＰＥＣ是亞太地區推動經濟整合的重要平台，台灣是完整的成員，一向積極參與其中的各種對話機制，擴展對外經貿合作的機會。

蔡總統並當場交付兩項重要任務給代表團成員，第一個任務是，請大家將台灣這幾年致力推動數位社會及智慧國家的決心和成果，清楚傳達給所有的ＡＰＥＣ成員，同時就如何在數位時代加強跨國經濟整合，提出台灣的看法。第二個任務則是將台灣推動包容性及永續成長的努力，分享給所有的國際夥伴，共同推動亞太區域經濟的包容性及永續成長。