親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
食物外送員之死
張忠謀出使APEC
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

張忠謀再任APEC代表 否認韓找他當副手

2019-10-14 23:58聯合報 記者丘采薇／台北報導

蔡總統（左）宣布，由台積電創辦人張忠謀（右）擔任APEC領袖代表。 記者黃義書／...
蔡總統（左）宣布，由台積電創辦人張忠謀（右）擔任APEC領袖代表。 記者黃義書／攝影
分享

蔡英文總統昨宣布由台積電創辦人張忠謀參加亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）擔任領袖代表。張忠謀表示，很高興也榮幸接受這次到智利的任務，他去年就曾在ＡＰＥＣ提出網際網路帶來的數位經濟數位時代，不只是貢獻而且可能帶來失業問題與更嚴重的貧富失均，期待再赴ＡＰＥＣ討論與解決。

今年ＡＰＥＣ將於十一月十六及十七日在智利聖地牙哥舉行，這次也是張忠謀第三次擔任領袖代表。會後他被問到國民黨總統參選人韓國瑜是否曾找他擔任副手？他連著兩次說，「沒有這回事」，他自己也是在報紙上看到的。

張忠謀表示，ＡＰＥＣ今年成立卅年，這卅年中世界貿易增加了很多，網際網路興起非常快，改變了很多人的工作與生活方式，但網際網路帶來的數位經濟數位時代，不只是貢獻而且有問題，可能的失業問題、更嚴重的貧富失均，這次他會有很多機會跟各國領袖討論如何充分利用數位經濟帶來的貢獻及怎麼解決數位經濟帶來的問題。

美中貿易戰近期達成初步協議，張忠謀說，他認為美國總統川普參加ＡＰＥＣ的可能性增加，如川普出席的話，兩人一定會見面。他說美中達成初步的貿易協議，並可能在四、五周當中達成更進一步協議，剛好跟ＡＰＥＣ會議日期吻合，所以他認為川普「參加的可能性增加了」。至於打算與大陸國家主席習近平談什麼，張忠謀說，他會見到習近平，但到現在為止，還沒計畫要談什麼。

蔡總統表示，去年由張忠謀擔任領袖代表，成果豐碩，ＡＰＥＣ是亞太地區推動經濟整合的重要平台，台灣是完整的成員，一向積極參與其中的各種對話機制，擴展對外經貿合作的機會。

蔡總統並當場交付兩項重要任務給代表團成員，第一個任務是，請大家將台灣這幾年致力推動數位社會及智慧國家的決心和成果，清楚傳達給所有的ＡＰＥＣ成員，同時就如何在數位時代加強跨國經濟整合，提出台灣的看法。第二個任務則是將台灣推動包容性及永續成長的努力，分享給所有的國際夥伴，共同推動亞太區域經濟的包容性及永續成長。

APEC張忠謀習近平川普韓國瑜台積電蔡英文
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

張忠謀任APEC代表 有兩使命

2019-10-15 00:24

張忠謀：這趟一定會見到川普

2019-10-15 00:22

慈善家與藝術家 張淑芬ECFA有角色

2019-10-14 16:53

張忠謀：川普可能出席APEC 勢必見面

2019-10-14 14:32

張忠謀再任APEC領袖代表 聚焦數位經濟問題

2019-10-14 14:20

張忠謀：美中貿易達初步協議 川普去APEC可能性增

2019-10-14 12:38

張忠謀出任APEC特使 綠委：淡化政治色彩很適合

2019-10-14 11:53

張忠謀3度出任APEC領袖 經長沈榮津送五個字

2019-10-14 11:22

張忠謀再任APEC領袖代表 科技業：最佳人選

2019-10-14 11:21

出任APEC領袖代表挺蔡？ 張忠謀：我支持民選總統

2019-10-14 11:05

張忠謀攜妻再赴APEC 盼討論解決數位經濟問題

2019-10-14 10:39

藍營：張忠謀再任APEC代表恐是下下策

2019-10-14 10:28

蔡英文宣布 張忠謀再次擔任APEC領袖代表

2019-10-14 10:24

張忠謀再任APEC代表 蔡英文交付兩任務

2019-10-14 09:59
看更多

熱門文章

外送員之死 勞動部今會公布UberEats、Foodpanda勞檢

2019-10-14 11:07

掉鏈戰車、賣糖軍艦 為何竟成古寧頭大捷重要功臣

2019-10-14 08:00

勞動部認定：Foodpanda、Uber Eats「假承攬、真雇傭」

2019-10-14 18:41

林國慶宣布無黨籍參選嘉義縣立委 藍營協調面臨破局

2019-10-14 10:31

蔡英文拒韓國瑜邀辯論 孫大千：說清楚兩岸政策是總統責任

2019-10-14 12:06

「相信小英博士論文為真的舉手」 國立大學校長一片靜默

2019-10-14 19:51

一堆竹科工程師跑去當外送員？ 網曝真心話：自由多了

2019-10-14 21:00

「升上校不是罪！」 馮世寬籲恢復退伍上校子女教補

2019-10-14 10:51

影／賴清德明宣布「蔡賴配」？賴系林宜瑾：全民期待

2019-10-14 09:56

【重磅快評】一封「被遲到」的外交部最速件電文

2019-10-14 14:43

馮世寬立院爆氣答詢 藍委：你在大聲什麼？

2019-10-14 10:38

二外送員喪命機車險不賠 保險局：對方責任險賠200萬元

2019-10-14 10:30

4天2死！外送員是承攬還是僱傭制 到底誰來管？

2019-10-14 16:04

謝長廷：安倍晉三賀電是真的 但日方說法也對

2019-10-14 12:56

一個外送員心聲 蹲路邊吃飯用勞力時間換錢

2019-10-14 19:29

沈富雄提兩岸新論述：具中國連結的兩國關係

2019-10-14 14:23

張忠謀再任APEC代表 蔡英文交付兩任務

2019-10-14 09:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top