慈善家與藝術家 張淑芬ECFA有角色

2019-10-14 16:53 台灣醒報 記者林意玲╱台北報導



台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬女士去年ECFA，與美國副總統彭斯夫人凱倫相見歡。(張淑芬推特照片) 分享 facebook 台積電創辦人張忠謀再度獲得蔡總統委任為本屆APEC企業領袖代表，在記者會中最亮眼的，卻是慈善家與藝術家張夫人張淑芬女士。

領袖夫人喜愛藝術

總統蔡英文讚許張淑芬說「張忠謀夫人在去年APEC年會期間與各國領導人與夫人互動良好，利用慈善外交與藝術外交，成功傳達了台灣的柔性國力。」張忠謀也表示，「我太太第一次是以我的太太身分與各國領袖與夫人互動，第二次跟這次還加上慈善家與藝術家的身分，與各國領袖與夫人交誼。」

張淑芬回答本報記者提問時說，她第一次去時很輕鬆，因為與一些總統夫人在一起都是很愉快。「去年運氣很好，正好彭斯副總統的太太凱倫是藝術家，所以她看了我的作品後，知道我的作品進入蘇富比、佳士得拍賣，所以我們兩個人可以談得更多。」事實上，許多的領袖夫人對藝術與慈善都有很多經驗，所以張淑芬有很多話題可以與她們交談。

張忠謀補充說，前兩次日本首相安倍夫人都有出席，她也是喜愛藝術的人，這次應該也會見到她，跟她聊聊。

的確，在台積電做了十多年的義工，台積電創辦人張忠謀的妻子張淑芬可以說是一位慈善家，當初從台積電志工社社長到接下台積電慈善基金會董事長，一路走來做公益超過10年，對張淑芬而言，慈善公益事業也是她一生的使命。

油畫拍賣好價錢

繪畫則是張淑芬寄託性情、抒發心象的天地，她從臨摹現當代歐美、華人名家開始，開創出自己獨特的「張氏技法」。張淑芬的畫作去年秋季首度上拍場，在羅芙奧秋季拍賣4幅作品，包括《山之嶺》、《潤雪》、《幽邃》、《春晨曙光》。其中，《春晨曙光》以456萬元成交，4幅畫作總成交價為1044萬元。

今年5月，她的畫作《大地山嵐》在佳士得香港春拍「積愛成福」慈善拍賣，以130萬港元（約513萬元台幣）成交。另外，她的兩幅油畫今年四月才在香港蘇富比現代夜拍，以超出估價三、四倍成交。

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