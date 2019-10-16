日本風災淹萬棟房 災民地上排字求水糧

2019-10-16 14:14 世界日報 編譯中心╱綜合15日電



哈吉貝颱風重創日本部分地區，至少造成74人死亡、218人受傷，仍有12人失蹤，52條河川共73處潰堤，近1萬棟房舍淹水，19個縣共170起土石流，到15日晚間9點為止，仍有1.7萬戶停電，12.8萬戶停水。

宮城縣丸森町筆甫區一處民居前，有人用倒木或漂流木排成「水、食物」兩組大字，被傳媒採訪直升機發現。 美聯社 分享 facebook

日本首相安倍晉三15日在災害防救會議上說，政府將動用預備金來重建，若有必要，還會提出追加預算。安倍稍後在參院會議上說：「為災民提供適當援助，非常緊要，風災對生活和經濟活動的衝擊，可能會持續好一段時間。」

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防衛大臣河野太郎說，已徵召200多名自衛隊後備人員，協助救災和分發物資給災民，如果有需要，可能會增加到1000人。這是2011年東日本大地震後，當局首度徵召後備人員救災。

在災情嚴重的長野縣長野市，千曲川潰堤導致數百人受困。共同社報導，在潰堤處附近，多支電線桿倒下、多棟房舍被毀。85歲居民千木成男說：「堤防很高，我原本以為很安全，幸虧孫子硬拉著我撤離。」

上皇后取消慶生活動

日本放送協會（NHK）今天透過採訪直升機空拍發現，在哈吉貝侵襲時，宮城縣內48小時降雨量最多的丸森町筆甫地區一處民宅前，有人用倒木或漂流木排成「水、食物」的字樣求救。

日本宮內廳15日表示，日皇德仁與皇后雅子對許多民眾在這次風災中不幸罹難、失蹤及受災感到相當心痛；上皇明仁與上皇后美智子也對災情表示心痛，並取消原本20日美智子85歲生日的所有慶祝活動。

日本鐵路交通15日大多恢復正常，不過北陸新幹線東京到金澤全線復駛約需一到兩周。

東京避難所拒街友 安倍關切

此外，颱風哈吉貝侵襲日本時，東京都內一處避難所拒絕兩名街友進入避難惹議；安倍晉三今天說，希望每一處避難所都能適當地接納前往避難所的所有受災民眾。台東區公所表示會加以檢討。

日本朝日新聞報導，12日上午9時左右，一名64歲的街友前往台東區立忍岡小學，由於沒有住址無法進入；這名街友受訪時說，自己有表明在北海道有住址，但還是被依「這是為了都民所設置的避難所」為由拒絕。

日本每日新聞報導，這名街友後來在上野車站外的建築物屋簷下，撐著塑膠傘過了一晚。

另一男性街友是在12日下午到同一處避難所，但同樣遭拒無法入內。