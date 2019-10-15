北陸新幹線部分鐵路中斷 替代轉乘方案一次看懂

2019-10-15 10:48 聯合新聞網 綜合報導



北陸新幹線鐵路部分中斷，欲前往金澤、富山等地可透過東海道新幹線到其他地方轉乘特急列車抵達。圖 Lazy Japan 懶遊日本 授權提供 分享 facebook

哈吉貝颱風帶來致災性雨量，讓日本長野縣長野市千曲川氾濫成災，北陸新幹線有三分之一列車泡在水中，長野至上越妙高路段也因此暫停行駛，影響旅客交通。臉書粉專「Lazy Japan懶遊日本」貼文，提供目前可行的替代方案，解決新幹線停駛的不便。

受哈吉貝颱風影響，北陸新幹線「長野至上越妙高」路線停駛，旅客若要從東京到富山、金澤等地，就必須轉乘其他列車前往。「Lazy Japan懶遊日本」表示，旅客可以透過「東海道新幹線」前往名古屋換乘「特急飛驒號」至富山，或是至米原、京都換乘「特級白鷺號」、「特級雷鳥號」至金澤，做為臨時手段。

名古屋往金澤列車，在米原湧進許多轉乘旅客，站滿對號車廂。圖／讀者提供 分享 facebook

根據日本電車轉乘APP試算，原本從東京車站出發到金澤車站，搭乘北陸新幹線行經輕井澤、長野等站，需約3小時，日幣13850元（約新台幣3909元）。但因受到颱風淹水影響長野站和上越妙高站之間的運輸，北陸新幹線視情況調整縮減班次，建議可改搭乘東海道新幹線，抵達米原站後，轉乘JR特急白鷺號經敦賀站到達金澤站，需時4小時15分，日幣15510元（約新台幣4377元）。

米原湧進新幹線難民 車廂站滿滿

有讀者分享昨天抵達名古屋後也感受到交通中斷的威力，在機場原本要宅配行李到金澤飯店，但服務人員說交通狀況混亂，無法保證抵達時間，最後他們決定扛著行李走。在名古屋搭上特急往金澤，原本車上自由席還有不少空位，但到了米原站突然湧進大批「新幹線難民」，後來連指定席都開放站位，車廂內擠滿人，最後行李只得放在腳邊前，雙腿頂著行李箱，一路搭到金澤。

也因為班次減少，從東京經輕井澤至長野的列車每小時僅剩1至2班，現場勢必出現大量人潮，並且除了「綠色座位及頭等車廂」外全數改為自由座，建議旅客若要往返兩地要提早到月台候車。

河口湖、草津溫 交通也受影響

除了北陸新幹線外，從東京到河口湖搭乘的JR中央本線、及草津溫泉南側的JR吾妻線，也因土石破壞鐵道而停駛。如欲前往河口湖可改搭高速巴士，或至御殿場搭乘JR往返，不過草津溫泉周邊則因道路毀損嚴重，目前僅能從輕井澤搭乘交通巴士前往。

票券部分，若是持有「金澤至東京」單程車票的旅客，可享「金澤至京都」、「米原至東京」特級列車及東海道新幹線部份免費的優惠而原本透過線上定位或持有北陸道指定席車票的旅客，因目前班次全數更改為臨時班次而失效，若受影響可至JR車站免費辦理退票。