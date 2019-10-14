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日本風災35死 遊客怨缺外文訊息

2019-10-14 12:38世界日報 編譯李京倫陳韋廷／綜合13日電

哈吉貝颱風侵襲日本，共同社報導，颱風至少造成35人死亡，177人受傷，17人失蹤。神奈川縣箱根町累積24小時雨量接近1000毫米，關東、東北多個縣市在一、二天內累積的雨量幾乎是全年雨量的三、四成，創觀測史紀錄。

日風災已35死。 美聯社
日風災已35死。 美聯社
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內閣官房長官菅義偉13日上午說，有37萬6000戶停電，1萬4000戶停水。NHK報導，緊急搶修後，到13日傍晚，東京和鄰近災區仍有超過十萬戶停電。

哈吉貝颱風侵襲日本造成慘重災情，陸空交通亦受嚴重影響，而在颱風期間，一般民眾可從手機上新聞推播得知風災最新消息跟緊急疏散資訊，但這些防災訊息多半以日文發送，欠缺多語種資訊，引起部分外籍遊客抱怨。

另一方面，東京都政府雖然有發送多種語文的颱風訊息，內容卻是透過機器翻譯，經常出錯。

朝日新聞報導，日本氣象專家指出，哈吉貝威力這麼強，是因為許多有利於颱風發展的氣象條件一起發生，哈吉貝堪稱「完美風暴」。

在哈吉貝接近日本並登陸時，從東方和東南方吹來的暖濕空氣，遇到關東地方秩父和丹澤、靜岡縣伊豆半島與東北地方南部的山脈，製造出強烈的上升氣流，導致日本大片地區出現接連不斷的雨雲。

專家還指出，日本南岸海水溫度超過攝氏27度，比歷年均溫高，所以颱風吸取很多濕氣，而濕氣就是颱風的能量來源。名古屋大學氣象學家坪木和久說：「通常在10月，乾燥的風會從西北方吹來，帶走颱風的溼氣，在颱風接近日本時，使雨雲密度降低，但這次不一樣，颱風朝日本靠近時，雨雲保持完整。」

直升機救援失誤 女子墜亡

此外，日本東京消防廳隊員13日在福島縣磐城市救援一名受困的77歲女性時，忘記把為女性穿戴的裝置掛鉤扣在繩索上就起吊，導致女性從約40米處墜落，在醫院死亡。

消防廳透露，當時負責救援的是兩名男性隊員，分別在航空隊有一年半和兩年半的救援經驗。當時採用的方式是，用袋狀救援裝置包裹女性身體，由隊員抱著用繩索起吊。

日風災已35死。 美聯社
日風災已35死。 美聯社
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哈吉貝颱風東京

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