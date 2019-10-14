哈吉貝颱風襲日 7-11貨車司機全身濕透照送貨
超強颱風「哈吉貝」正面吹襲日本東京，為本州多個地區帶來狂風暴雨，在廣泛地區造成嚴重水浸及大規模停電。在風暴吹襲期間，東京大部份商店都關門，但便利商店仍盡量營業服務巿民。有住在市區的網民昨日於Twitter上載相片，表示到住所附近一間7-11便利店時，發現店內所有食品都被清空，正當非常無助之際，卻見到貨車司機全身濕透，冒着大雨把三明治送到，令樓主心存感激。但他亦坦言，不少低下勞工在極端天氣依然要工作，但從來無人關心他們，慨嘆社會冷漠。
該網民於Twitter分享颱風來襲時的親身經歷，他表示昨日感到肚餓，於是到所附近的7-11便利店購物，但自己來遲一步，食物架上已空無一物，不只便當，連三明治亦被搶空。
樓主想離開之際，即發現門外有搬運司機送貨，司機原來送了一箱新鮮三明治到來，令他感到猶如被救了一命。不過樓主續指，司機冒雨工作令全身濕透，他似乎還要繼續到其他分店送貨，匆匆就跑出門外開車離去。
樓主感嘆，雖然有不少人因颱風而得到休息機會，但有些人在這些極端天氣日子下依然要工作，卻無人關心過他們的安危，情況令人無奈。不少網民留言表示非常感激冒着生命危險仍工作的人，「辛苦司機了」、「謝謝他們願意默默耕耘」。
網民指日本社會的勞動力低，加上人口老化，令工作時數不斷加長，而且退休年齡不斷上升，樓主遇到司機冒雨送貨，正好反映了這些社會問題的嚴重性，「很擔心他，如果工作時發生意外怎麼辦」、「很多人只看到城市帶來的方便，卻無人正視背後的問題」。
大雨の中☔️セブンイレブンに入ったけど買い溜めされて🍱食い物の棚は空😢するとセブンの前に配送のトラックが横付けされた🚚ずぶ濡れの配送の人が商品を次々と運んできた。この業界をブラックだなんだという人がいるが結局は俺たちの我儘に付き合わされてるだけなんじゃないかと思ったりした🤔 pic.twitter.com/LcQFeUtK4h— manablack014 (@manablack014) 2019年10月12日
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文章授權轉載自《香港01》
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