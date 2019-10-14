哈吉貝颱風襲日 7-11貨車司機全身濕透照送貨

2019-10-14 10:37 香港01 記者謝茜嘉／報導



樓主表示光顧住所附近一間7-11便利店，但發現店內所有食品都被清空，正當非常無助之際，即望見有貨車司機全身濕透，冒着大雨送三明治。圖擷自 「manablack014」Twitter 分享 facebook

超強颱風「哈吉貝」正面吹襲日本東京，為本州多個地區帶來狂風暴雨，在廣泛地區造成嚴重水浸及大規模停電。在風暴吹襲期間，東京大部份商店都關門，但便利商店仍盡量營業服務巿民。有住在市區的網民昨日於Twitter上載相片，表示到住所附近一間7-11便利店時，發現店內所有食品都被清空，正當非常無助之際，卻見到貨車司機全身濕透，冒着大雨把三明治送到，令樓主心存感激。但他亦坦言，不少低下勞工在極端天氣依然要工作，但從來無人關心他們，慨嘆社會冷漠。

該網民於Twitter分享颱風來襲時的親身經歷，他表示昨日感到肚餓，於是到所附近的7-11便利店購物，但自己來遲一步，食物架上已空無一物，不只便當，連三明治亦被搶空。

樓主想離開之際，即發現門外有搬運司機送貨，司機原來送了一箱新鮮三明治到來，令他感到猶如被救了一命。不過樓主續指，司機冒雨工作令全身濕透，他似乎還要繼續到其他分店送貨，匆匆就跑出門外開車離去。

樓主表示光顧住所附近一間7-11便利店，但發現店內所有食品都被清空，正當非常無助之際，即望見有貨車司機全身濕透，冒着大雨送三明治。圖擷自 「manablack014」Twitter 分享 facebook

樓主感嘆，雖然有不少人因颱風而得到休息機會，但有些人在這些極端天氣日子下依然要工作，卻無人關心過他們的安危，情況令人無奈。不少網民留言表示非常感激冒着生命危險仍工作的人，「辛苦司機了」、「謝謝他們願意默默耕耘」。

網民指日本社會的勞動力低，加上人口老化，令工作時數不斷加長，而且退休年齡不斷上升，樓主遇到司機冒雨送貨，正好反映了這些社會問題的嚴重性，「很擔心他，如果工作時發生意外怎麼辦」、「很多人只看到城市帶來的方便，卻無人正視背後的問題」。

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文章授權轉載自《香港01》