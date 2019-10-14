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圖輯／驚心動魄！61年來最強颱哈吉貝撲日災情

別牽拖陸客…這些人讓「台灣的合掌村」變西門町

圖輯／驚心動魄！61年來最強颱哈吉貝撲日災情

2019-10-14 09:24聯合新聞網 綜合整理

長野千曲河大堤破裂後，城市被淹沒在泥濘的水域中，汽車被困在道路上。美聯社
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強烈颱風哈吉貝肆虐日本，關東、長野、福島、宮城縣的河川潰堤。美聯社
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長野新幹線的車輛中心也遭水患，勢將影響新幹線未來的運行。美聯社
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武蔵小杉站淹水。圖擷自朝日新聞
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千葉縣市原市的強風中，一輛損壞的汽車停在地面上。美聯社
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日本北部宮城縣角田市道路倒塌，車子驚險從路上掉落。美聯社
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洪水淹沒的東京街道。美聯社
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哈吉貝颱風颱風

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