圖輯／驚心動魄！61年來最強颱哈吉貝撲日災情
Hagibis Typhoon, the strongest storm with the heaviest rain in 60 years! ⛈🌪— Oprah Sagal | أوبرا (@F1Oprah) October 12, 2019
Pray for Japan.#Japan 🇯🇵 #JapaneseGP #PrayforJapan #F1 #HagibisTyphoon #台風19 pic.twitter.com/0ms3IjdOMs
中央本線 高尾～大月間は複数箇所で土砂流入等が発生しているため、14日以降も当面の間、運転を見合わせます。大月～甲府間は14日夕方以降、甲府～小淵沢間は14日始発から運転再開する見込みですが、運転本数が少なくなります。青梅線 青梅～奥多摩間は14日夕方以降、運転再開する見込みです。 #台風19 pic.twitter.com/QbrrRffwC2— Ichikawa Tamotsu (@ichitamo) October 13, 2019
芦ノ湖の、増水、ここまでか… RT TKawaguchi10 芦ノ湖。。。ここまでの水位は初めてみた。。港が水没。#台風19号 #箱根 #芦ノ湖 pic.twitter.com/BIlknsF8HS— みんと㌠ (@mint_blancmanch) 2019年10月13日
【拡散希望】箱根へ遊びに来る方へ。国道１号箱根湯本駅を過ぎたこの渋滞の先は地元関係者以外通行止めです。皆さんが想像している以上に被災地です。無理に箱根を上ろうとしないでください。#箱根 #被災地 #台風19— D53©️ (@yokoham_police) 2019年10月13日
画像は地元の方からお借りしました。 pic.twitter.com/dncWMyycm9
国土交通省によりますと、台風19号による豪雨で、13日正午現在、国や12の都県が管理する河川のうち、９の河川で堤防が壊れる「決壊」が、77の河川で水が堤防を乗り越える「越水」などが発生し、氾濫が確認されました。https://t.co/YrjUMYmfr1#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/ZjjAsNIkzG— NHKニュース (@nhk_news) October 13, 2019
Pray for Japan🙏🏻#台風19号 https://t.co/Q7PoS2IE9b— CP.P.Tsang (@cppthk) October 13, 2019
At least 30 people are dead, 15 missing, and hundreds of thousands have been forced to flee their homes in the wake of #TyphoonHagibis.— Bloomberg TicToc (@tictoc) October 13, 2019
Rescue crews can be seen moving through the flooded streets of Koriyama, Japan after the storm passed Sunday #台風19号 #台風一過 pic.twitter.com/py3i5yK2xN
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