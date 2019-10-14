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日本風災已35死 21條河川潰堤 水淹新幹線

2019-10-14 00:23聯合報 編譯李京倫／報導

哈吉貝颱風侵襲日本，共同社報導，颱風至少造成卅五人死亡，一百七十七人受傷，十七人失蹤。神奈川縣箱根町累積廿四小時雨量接近一千毫米，關東、東北多個縣市在一、二天內累積的雨量幾乎是全年雨量的三、四成，創觀測史紀錄。

強烈颱風哈吉貝肆虐日本，關東、長野、福島、宮城縣的河川潰堤。 （美聯社）
強烈颱風哈吉貝肆虐日本，關東、長野、福島、宮城縣的河川潰堤。 （美聯社）
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哈吉貝是近六十一年侵襲日本的最強颱風，於日本時間十二日晚上七點於伊豆半島登陸，使日本東部和北部多個縣市出現創紀錄的大雨和狂風，十二日晚間東京江戶區及橫濱每秒最大瞬間風速四十三點八公尺、東京都心的暴風也有每秒四十一點五公尺。內閣官房長官菅義偉十三日上午說，有卅七萬六千戶停電，一萬四千戶停水。ＮＨＫ報導，緊急搶修後，到十三日傍晚，東京和鄰近災區仍有超過十萬戶停電。

國土交通省說，共有十五個縣發生五十六起土石流和泥石流。到十三日下午四點為止，全日本共有廿一條河川潰堤。長野縣千曲川潰堤，長野市、千曲市的住宅區成了水鄉澤國，官方推估淹水最深的地方恐達五公尺，有三百六十人受困。

颱風哈吉貝為日本關東、東北地區帶來驚人雨量，數列停放在長野市新幹線車輛中心的子彈...
颱風哈吉貝為日本關東、東北地區帶來驚人雨量，數列停放在長野市新幹線車輛中心的子彈列車十三日泡在水裡。 （美聯社）
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在交通方面，東京羽田和成田機場十三日已恢復起降，但當天仍有八百架次班機取消。新幹線也逐漸恢復行駛，只有淹水災情最嚴重的北陸新幹線暫時無法復駛，因長野市的北陸新幹線機廠嚴重淹水，該線的卅列子彈列車至少十列泡水，機廠與列車都必須修復，目前無法預知何時能復駛。

日本首相安倍晉三在政府災害防救會議上說，政府已出動十一萬名員警、消防員、海巡人員和自衛隊員救災，「要盡最大努力把水災地區的居民救出來，並尋找失蹤人員的下落」。

強烈颱風哈吉貝肆虐日本，川崎市住宅區淹水。 （路透）
強烈颱風哈吉貝肆虐日本，川崎市住宅區淹水。 （路透）
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東京消防廳說，十三日在福島縣磐城市的救援行動發生失誤，導致一名七十七歲女性從消防直升機墜落約四十公尺，這名女性送醫後傷重不治。

群馬縣有四人因為土石流灌入民宅而死亡。神奈川縣川崎市有一棟公寓一樓淹水，造成一名六十多歲男性死亡。

一艘載有十二名船員的巴拿馬籍貨輪十二日晚間在東京灣沉沒，當時東京灣受到強風豪雨肆虐，有四名船員十三日上午獲救，但其中兩人後來證實死亡。

哈吉貝颱風東京新幹線淹水成田機場安倍晉三

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