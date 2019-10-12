哈吉貝襲日 已知2死84傷9失蹤

2019-10-12 23:57 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



哈吉貝颱風侵襲日本，三重縣伊勢市的五十鈴川河水暴漲，淹沒路上車輛。 （路透） 分享 facebook

今年第十九號颱風、中颱哈吉貝（Hagibis）十二日登陸日本，是近六十一年來侵襲日本的最強颱風。日本氣象廳對東京都和十一個縣發出大雨特別警報，當局對暴風圈內七百萬人發出避難警告，千葉縣十二日還先後發生龍捲風和規模五點七地震。目前哈吉貝至少造成兩人死亡，九人失蹤，八十四人受傷。

上月侵襲日本的法西颱風重創關東地方的千葉縣，時隔一個月又首當其衝地面臨哈吉貝來襲；這是自一九五八年九月的「狩野川颱風」以來，侵襲日本威力最強的颱風，當年狩野川造成逾一千兩百人死亡。

十三日往返台灣和日本的航班仍有許多架次取消或延遲，有搭機行程的民眾務必確認航班動態。

日本當局強烈提醒民眾務必做好防颱準備，位於颱風路徑區域內的商店出現搶購潮，泡麵、飲水等食物被掃光，貨架空蕩蕩，東京都豐洲的一家商店裡數百捲膠帶被買光。

十二日的東京都街頭相當冷清，只有零星的便利商店開門營業。東京迪士尼樂園宣布十二日暫停營業，這是東京迪士尼首度因颱風休園。

哈吉貝十二日在靜岡縣伊豆地區登陸，迄同日晚間逾四十二萬戶停電。氣象廳晚間舉行記者會，預報課長梶原靖司指出，颱風將帶來「前所未見的大雨」，發生土石流、淹水等災害的可能性非常高，民眾必須保持最高警戒。

哈吉貝颱風侵襲日本，三重縣伊勢市的五十鈴川河水暴漲，民眾十二日憂心地看著湍急水流。 （美聯社） 分享 facebook

千葉縣市原市附近十二日出現狀似龍捲風的強陣風，一輛汽車被吹翻，車內五十多歲的男子因傷不治。群馬縣富岡市發生土石流，四棟住宅遭埋，警消晚間挖出一人但已死亡，另有兩人失蹤。長野縣一座橋梁被沖垮，三輛車掉入河中，三人被救起，另三人下落不明。

十二日傍晚六時廿二分發生規模五點七地震，震央位於千葉縣東南方海域，深度八十公里，最大震度四級，關東和東海地方都有感。

氣象廳對靜岡、神奈川、埼玉、群馬、山梨、長野、茨城、栃木、新潟、福島、宮城等十一縣及東京都發出大雨特別警報，警報區內已有多條河川達氾濫危險水位，至少八座水壩十二日晚間緊急洩洪，地方政府呼籲下游居民躲到二樓高度以上地區以策安全。

知名度假勝地神奈川縣箱根町十二日上午觀測到一小時降雨量超過七十一毫米，打破日本十月降雨紀錄，東海地區的廿四小時降雨量可能高達八百毫米。哈吉貝目前以時速四十公里朝北北東方向前進，預計十三日晚間將減弱為溫帶低氣壓，但仍須慎防風雨。