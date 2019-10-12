一出門舉發百件...違規還檢舉別人 這種罰單最氣人

轉彎未打方向燈、或在不能左轉路段違規左轉，都可能被民眾拍下檢舉。圖／高雄市交通大隊提供 分享 facebook

近年來因手機、行車記錄器、相機普及率高，拍照檢舉愈來愈容易，愈來愈多民眾隨手拍照檢舉，有人鎖定特定對象一次連拍多張違規照片檢舉，有人無視自己違規卻檢舉別人，都讓檢舉案件暴增。

台中市有人在同一條路被開了六張罰單，都是直行車占用左轉車道的罰單，總計被開罰五千四百元。該市民不滿有心人跟在車尾，一路用行車記錄器跟拍，他因左轉車道沒車，一路直行，就被拍下檢舉，他直呼是「道路陷阱」。

警方表示，檢舉達人有時在約兩至三百公尺路段，以相機、行車記錄器沿線蒐證，回家分類後向警方檢舉，每次檢舉案件達數十件或百件，都是同一個人檢舉。曾有民眾檢舉汽車違停，但上傳的檢舉照片卻是網路遊戲畫面，令員警傻眼；也有檢舉達人連續檢舉同一輛汽車違停，「怎麼又是同一輛汽車被檢舉。」因屬單一違規事實，警方最後只開出一張罰單，但還要向檢舉人解釋為何只能開一張罰單，有苦難言。

此外，台中市百貨公司、賣場林立，每逢假日路旁都排滿等待進停車場的車隊。曾有檢舉人想插隊，在排隊的車輛往前挪動，原本沒有違規，但因擔心別人插隊往前，變成占用行人穿越道；檢舉人後來插隊成功，反過來檢舉排隊進停車場車隊中占用行人穿越道與超越停止線，造成違規者檢舉別人違規，自己卻沒有受罰的狀況，讓警方十分無言。

高雄有檢舉人站在卅層高樓，用「大砲」相機拍攝下方馬路違停汽車，違規車牌清晰可見。有檢舉達人為拍違規而追車，但檢舉影片卻先把自己違規證據剪掉，讓收到罰單民眾氣得找警察理論。