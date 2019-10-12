一人盯六千件…眼睛太操 警察寧調外勤

面對民眾檢舉交通違規，警方還要耗不少人力查證檢舉內容、確認違規地點及細節。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「實名制」實施並未讓交通違規檢舉減量，台北市今年檢舉件數爆量，寄送罰單郵資增加，可能要動用二備金支應；中、南部都有基層員警因處理民眾檢舉案件大傷眼力，忙著請調其他單位。

台北交通大隊指出，今年受理民眾檢舉案件已有六十二萬件，預計到年底會破八十萬，創歷年新高。往年編列約四千萬郵資，恐不敷使用，已經申請第二預備金六百萬因應，粗估全年郵資共需約四千六百萬元。

新北市受理民眾檢舉案件，一至九月已有六十九萬餘件、預估今年可能超過九十萬件，比去年增加約廿萬件；台中市交通大隊統計，去年全年接獲的民眾檢舉交通違規只有廿萬件，一到九月就有廿一萬件；高雄市警方統計，一月至九月，檢舉數達廿六萬四千五百一十七件，比去年同期約增加二成。

台北市議員徐弘庭指出，北市交大需動用到一百多人過濾照片和影音檔，等於一個人要處理六千件檢舉案。

基層員警說，看照片影音，眼睛吃力。一名交通隊承辦女警說，多數檢舉案件靠行車記錄器攝錄，有些畫質慘不忍睹，一旦再遇上車燈反光、車牌模糊，只能耗眼力緊盯螢幕。

負責檢視檢舉案件的員警苦不堪言，不少人視力度數暴增，寧願轉調外勤，也不願「整天盯電腦」。

「看到眼睛度數暴增！」台中市一名負責審核交通檢舉案件的警員說，民眾輕鬆檢舉，但開單舉發攸關民眾權益，警方必須審慎檢視檢舉者提供的影片、照片，如違規屬實，才能製單告發。有新同事整天坐在電腦前，短短幾個月用眼過度，度數暴增，嚇得趕緊請調外勤單位。