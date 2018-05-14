制裁與伊朗商業往來歐洲企業 美國安顧問：有可能

2018-05-14 17:04 中央社 華盛頓13日綜合外電報導



美國國安顧問波頓。路透 分享 facebook

白宮國家安全顧問波頓今天表示，美國「有可能」制裁跟伊朗做生意的歐洲企業，但國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，他仍對美國及盟友將與伊朗達成新的核協議懷抱希望。

路透社報導，波頓（John Bolton）接受美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（Stateof the Union）訪問時，態度比蓬佩奧接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時更加強硬。

蓬佩奧告訴福斯週日新聞，川普總統交待他的任務是「努力達成協議，取得保護美國的成果」。

蓬佩奧說：「這是我們正在做的事，未來幾天我會努力與歐洲人協商。」

波頓被問到，美國是否可能制裁與伊朗維持商業往來的歐洲企業，他指出，「有這可能，一切取決於他國政府的作為」。

波頓過去身為一介平民時，曾建議美國推動伊朗政府改朝換代，但他在美國廣播公司（ABC）播出的政論節目「本週」（This Week）中表示，「這不是川普政府的政策。川普政府的政策是確保伊朗永遠無法接近可交付的核武」。

在CNN的訪問中，波頓並未直接回應川普是否可能尋求伊朗「政權更迭」，或下令美軍對伊朗核設施發動先發制人的攻擊。

波頓說，「我不是國家安全決策者」，還說川普「才是做決定的人，我只是提供他建議」。

詢及美國是否會制裁繼續跟伊朗做生意的歐洲企業，波頓說，「我認為歐洲人會發現，他們的利益終究與我們同在」。

波頓說，針對川普8日決定美國退出伊朗核協議，歐洲仍在評估這項舉動。

波頓說：「我想，歐洲此刻可能會有一些感受，他們對我們退出和重啟嚴苛制裁大感驚訝。我認為他們將會了解，就讓我們看看接下來會發生什麼事。」