王毅會見伊朗外長：中方致力維護伊朗核協議

2018-05-13 21:57 中央社 台北13日電



美國總統川普決定退出伊朗核子協議，引發國際震撼。中國外交部長王毅今天在北京會見伊朗外長查瑞夫時表示，中方願與包括伊方在內的有關各方保持溝通協調，繼續努力維護核子協議。

在華府退出伊朗核子協議後，各國領導人竭力搶救。伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）旋即展開旋風式外交訪問，盼力挽狂瀾。他先造訪北京，再赴莫斯科和布魯塞爾，與仍留在此協議的其餘各方展開會談。

中國外交部官網披露，國務委員兼外交部長王毅13日在北京與伊朗外長查瑞夫舉行會談。王毅表示，中方始終重視中伊傳統友好和全面戰略夥伴關係，把伊朗視為共建「一帶一路」的重要夥伴。

在核子協議部分，王毅說，中方堅定維護多邊主義，致力於維護國際協議。伊朗核問題全面協議（核子協議）是來之不易的多邊主義成果，有助於維護國際防擴散體系和中東地區和平與穩定。

他指出，作為核子協議的重要一方，中方為協議的達成和執行做了大量工作。下階段，中方願與包括伊方在內的有關各方保持溝通協調，本著客觀、公正和負責任態度，繼續努力維護核子協議。

中國外交部官網聲稱，查瑞夫高度讚賞中方維護核子協議的立場，指伊方願繼續與支持核子協議的各方溝通協調。伊方認為，確保核子協議持續、全面和有效執行是各方共同的責任和義務。伊方願做出自己的努力。