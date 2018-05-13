星期人物／核協議瀕破局 羅哈尼恐全盤皆輸

2018-05-13 01:06 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ／綜合報導



伊朗總統羅哈尼（圖）許人民的美麗願景，在美國總統川普宣布退出核協議後，恐成夢幻泡影。 （路透） 分享 facebook

主導伊朗與國際社會談判，同意凍結核武發展，換取經濟制裁鬆綁的伊朗總統羅哈尼，許人民的美麗願景，在美國總統川普宣布退出協議後，恐成夢幻泡影。

羅哈尼（Hassan Rouhani）所處的困境，德黑蘭政治分析師墨沙維一語道破：「羅哈尼將籌碼大舉押在核協議上，他把全部政治資本投入其中。如今協議危在旦夕，他以核協議為基礎所建構的經濟和政治計畫都將瓦解，羅哈尼面臨全盤皆輸的局面。」

核談一度露曙光

國際社會針對限制伊朗發展核武的談判，歷時十三年，雙方終於在二○一五年簽署協議。羅哈尼在二○○三至二○○五年，是首席談判代表，同意中止濃縮鈾正值他任職最高決策機構「最高國家安全委員會」（ＳＮＳＣ）書記期間（一九八九至二○○五年）。

其實，一九七九年伊朗革命後，羅哈尼便活躍於政壇。一九八○至八八年的兩伊戰爭，任職國防委員會的羅哈尼歷練軍旅要職，包括防空司令和副參謀總長。二○一三年首度當選總統前，羅哈尼已當過國會副議長。

年底滿七十歲的羅哈尼不折不扣是體制內的人物，但保守派對他凍核的立場很不放心，他也順勢以改革派之姿投入總統大選，跟與西方國家勢同水火的總統阿馬丁加德做區隔。

改革遭川普砸鍋

羅哈尼主張穩健謹慎的改革開放路線，改善與西方國家的關係，放寬國際社會對伊朗的制裁，引進外資、提高國民所得，這些主張都很合中產階級的胃口。

許多人相信，羅哈尼並非伊朗最高領袖哈米尼心目中的首選，但是看到他有機會跟西方列強和解，又不會顛覆體制，決定給予支持。

羅哈尼二○一三年就職幾星期後，就和美國總統歐巴馬通上電話，這是一九七九年伊朗革命以來與美國之間層級最高的對話。後來，伊朗陸續跟其他強國展開直接對話。羅哈尼更說服哈米尼同意讓外交部取代ＳＮＳＣ，主導與西方國家的限核談判。

終於，聯合國安理會五個常任理事國加上德國及歐盟，二○一五年七月和伊朗達成協議。可是好景不長，川普從開始競選就將協議批得一文不值，揚言當選後必將毀約。

外資觀望經濟慘

羅哈尼對內宣稱凍結發展核武，可為國內經濟注入活水。但美國還保留對伊朗飛彈計畫與人權的制裁，隨著川普當選，外資觀望心態更為強烈。

羅哈尼曾說，解禁後的第一年，將有五百億美元外資湧入。世界銀行統計，伊朗二○一六年吸引的外資僅三十四億美元。

在德黑蘭有事務所的跨國律師亞桑尼說：「伊朗可以賣油，但只夠付公務員薪水和維修基礎設施。外資不來，我們只能慘澹經營。」

青年失業率三成

更麻煩的是伊朗幣兌美元今年已貶值三成，有錢人將資產搬到境外，估計最近幾個月累計有一百到三百億美元外移；伊朗三十歲以下年輕人的失業率高達三成。

從去年底到今年初，伊朗多個二級城市爆發示威，表達對經濟局面的不滿。

最高領袖哈米尼以維穩為優先考量，仍挺羅哈尼。現在川普又出招，羅哈尼該如何回應？

跨國律師亞桑尼建議：「撐到川普任期結束，留在協議，強化與歐洲的關係，直到風暴平息。這是他們該做的，做不做得到，我們拭目以待。」換句話說，「我自一口真氣足」，才是聰明做法。