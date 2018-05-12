川普亞洲拆彈歐洲點火 退伊朗核協議傷歐企

2018-05-12 17:40 中央社 布魯塞爾12日專電



美國總統川普。 歐新社 分享 facebook 美國總統川普將與北韓領導人金正恩會面，強調將為多方帶來和平，但他一邊拆解朝鮮半島核子威脅，同時卻退出伊朗核協議並揚言制裁，恐傷及法德英在伊朗投資的歐洲企業。

川普將在6月12日與金正恩在新加坡會面，對促成朝鮮半島長期和平與穩定是重要的一步，但在歐洲此時關注「伊朗核協議」的聲量卻高於「川金會」，媒體形容川普拆解朝鮮半島不定時炸彈，但另一方面卻在歐洲點火。

川普在5月8日宣布，美國退出2015年西方國家和伊朗達成的劃時代限制核子計畫協議，並恢復對伊朗以及伊朗貿易夥伴的制裁，藉此要求歐洲對伊朗施壓，逼迫伊朗重返談判桌。

美國退出消息一出，歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）說，歐盟決心維持伊朗核協議。英國、德國、法國也宣布，對美國決定感到遺憾，並強調歐洲將繼續遵守核協議承諾。

川普退出伊朗核協議造成歐洲反彈的主因在於，自從達成伊朗核協議後，歐洲的航空、汽車、石油及電信大廠紛紛進入伊朗市場，雙邊貿易額快速增加，是歐洲商業利益所在。

但美方要求與伊朗做生意的企業限6個月結束業務，也不准和伊朗簽訂任何新合約，否則同樣可能被美方制裁。

以歐洲航空業為例，如果製造商欲賣客機給伊朗，美方揚言將撤銷的出口許可，歐企恐損失慘重。

歐企可能受美國制裁伊朗影響，法國經濟暨財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）11日強調，歐洲必須捍衛自身和伊朗交易的「經濟主權」，他說5月底前將和英國及德國財政部長會面，「我們將看看能做些什麼」。