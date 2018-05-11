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以總理控伊朗跨越紅線 宿敵交鋒引憂慮

2018-05-11 04:11中央社 耶路撒冷10日綜合外電報導

以色列總理內唐亞胡。 歐新社
以色列總理內唐亞胡。 歐新社
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以色列總理尼坦雅胡今天表示，伊朗敘利亞對以色列部隊發射火箭已跨越「紅線」，以軍大規模空襲敘利亞境內伊朗目標是恰當作為。伊朗和以色列軍事交鋒令人憂心情勢升高。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在社群媒體貼出影片表示：「伊朗跨越了紅線。因此我們作出回應。」

他又說：「以色列軍方對敘利亞境內的伊朗目標發動了大規模攻擊。」

內唐亞胡表示：「我們將長期作戰，我們的政策很明確：不會容許伊朗在敘利亞建立軍事勢力。」

伊朗和以色列爆發軍事衝突引發憂慮，恐將導致中東緊張情勢升高。美國總統川普8日決定退出伊朗核子協議之後，迅即出現此一發展，白宮發布聲明譴責伊朗的「挑釁火箭攻擊」，並表示支持以色列有權自衛。

以色列表示，昨天午夜左右有20枚黎明式（Fajr）或格勒式（Grad）火箭由敘利亞發射，攻擊駐守在戈蘭高地（Golan Heights）占領區的以色列部隊。

伊朗並未宣稱發動這次火箭攻擊，但以色列將此事歸咎於伊朗，並迅即針對所謂敘利亞境內的伊朗目標發動攻擊，這兩個敵國間的緊張情勢急劇升高。

以軍指控伊朗聖城部隊（Al-Quds force）發射火箭，並表示反飛彈系統攔截4枚火箭，其他火箭則未落在領土上。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）今天表示，以色列趁夜對敘利亞境內數個地區發動攻擊，造成至少23名戰士死亡，包括5名敘利亞政府軍和18名其他盟軍成員。

俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）引述俄國國防部的聲明報導：「在這起攻擊中，以色列出動28架F-15及F-16戰機，對敘利亞不同地區發射約60枚空對地飛彈。以色列還發射10多枚戰術地對地飛彈。」

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